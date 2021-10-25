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25/10/2021 17:33

【大國博弈】外交部：美國不得支持縱容台灣當局擴大「台獨」空間

　　《經濟通通訊社２５日專訊》中華人民共和國恢復聯合國合法席位５０周年之際，美國國務
院亞太副助理國務卿華自強（Ｒｉｃｋ　Ｗａｔｅｒｓ）近日表示，中國大陸誤用２７５８號決
議排除台灣國際參與，引發市場討論。據報道，美國行政部門對台灣參與的立場與支持程度不變
，仍希望台灣能作為觀察員參與，不涉國家地位；但有部分國會議員支持台灣成為聯合國正式會
員。在北京，外交部發言人汪文斌今日在例行記者會上重申，台灣地區參與國際組織活動，必須
按照一個中國原則處理。
　　汪文斌警告，台灣當局企圖攜洋自重，拓展所謂國際空間，實質是謀求擴大「台獨」分裂空
間，必將以失敗告終。中方敦促美方遵守１９７１年通過的聯大第２７５８號決議，不得縱容支
持台灣當局擴大「台獨」空間，不要做損害中美關係、破壞台海和平穩定的事。
　　中國國家主席習近平今日在北京出席中華人民共和國恢復聯合國合法席位５０周年紀念會議
並發表重要講話時指出，應該堅決維護聯合國權威和地位，共同踐行真正的多邊主義。國際規則
只能由聯合國１９３個會員國共同制定，不能由個別國家和國家集團來決定；應該由聯合國
１９３個會員國共同遵守，沒有也不應該有例外。
　　１９７１年美蘇持續冷戰之際，中美啟動「桌球外交」，雙方關係迅速升溫。至當年１０月
２５日，聯合國大會第２７５８號決議表決並獲得通過，中國人民共和國依此取代中國民國在聯
合國擁有的中國代表權席位。（ｗｌ）

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