【解決電荒】浙江擬就高耗能企業階梯及懲罰性電價做社會風險評估

《經濟通通訊社２５日專訊》內媒《證券時報》報道，浙江省發展改革委擬就出台高耗能企

業階梯電價懲罰性電價重大政策，進行社會風險評估，並形成評估報告。目前浙江省發展改革委

已經就社會風險評估工作發布相關項目採購公告。

浙江省發改委早前發布《浙江省關於建立健全高耗能行業階梯電價和單位產品超能耗限額標

準懲罰性電價的實施意見（徵求意見稿）》。意見稿中指出，重點用能企業超出年度基準能耗的

，按照０－１０％、１０％－２０％、２０％以上三檔執行階梯電價，分別加價０﹒１元、０﹒

２元及０﹒３元人民幣每千瓦時。

對單位產品能耗超過國家強制性或地方限制性能耗標準規定的單位產品能耗限額標準的用能

單位，按照超過限額能耗標準０－５％、５％－１０％、１０％以上三檔執行懲罰性電價加價，

分別加價０﹒１元、０﹒２元及０﹒３元人民幣每千瓦時。懲罰性電價實行「超過限額標準全電

量加價」。

階梯電價加價範圍包括八大高耗能行業（紡織、非金屬礦物製品、金屬冶煉和壓延加工、化

學原料和化學制品製造、石油煤炭及其他燃料加工、造紙和紙製品、化學纖維製造、電力熱力生

產和供應業）和數據中心等９個行業的高耗能重點用能企業（或產品）。（ｄｗ）



