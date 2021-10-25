《經濟通通訊社２５日專訊》中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會２５日發布關於做好今
冬明春煤炭保供穩價工作倡議，指出要及早啟動２０２２年度煤炭產運需銜接工作。
倡議中提到，煤炭生產企業要及早謀劃，主動與下游用煤企業、鐵路運輸部門銜接，做好
２０２２年度全國煤炭中長期合同簽訂工作，增加中長期合同簽訂數量、提高簽訂比例，早簽、
多簽、簽實、簽長煤炭中長期合同，提高全國煤炭穩定供應保障能力，促進煤炭市場長周期平穩
運行。（ｄｗ）
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25/10/2021 15:56
【解決電荒】中煤協等倡議：提高煤炭中長期合同簽訂比例
《經濟通通訊社２５日專訊》中國煤炭工業協會、中國煤炭運銷協會２５日發布關於做好今
冬明春煤炭保供穩價工作倡議，指出要及早啟動２０２２年度煤炭產運需銜接工作。
倡議中提到，煤炭生產企業要及早謀劃，主動與下游用煤企業、鐵路運輸部門銜接，做好
２０２２年度全國煤炭中長期合同簽訂工作，增加中長期合同簽訂數量、提高簽訂比例，早簽、
多簽、簽實、簽長煤炭中長期合同，提高全國煤炭穩定供應保障能力，促進煤炭市場長周期平穩
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