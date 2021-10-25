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25/10/2021 10:01

【重拳監管】市監局：進一步加強連鎖食品經營企業食品安全監管

　　《經濟通通訊社２５日專訊》市場監管總局辦公廳２３日印發《關於加強連鎖食品經營企業
食品安全監管的通知》，要求進一步加強連鎖食品經營企業食品安全監管，全力守護人民群眾「
舌尖上的安全」。
　　通知明確，連鎖食品經營企業總部要嚴格落實主體責任，要求各地市場監管部門要切實加大
違法行為查處力度。食品安全事件發生後，涉事門店所在地市場監管部門要迅速核查，依法嚴懲
重處食品安全違法行為。嚴格執行《食品安全法》規定，該責令停產停業的責令停產停業，該吊
銷許可證的吊銷許可證。對發現食品安全違法犯罪線索的，要依法及時移送公安機關。根據涉事
門店違法情形及企業的食品安全責任分工，按照《食品安全法實施條例》規定，實施「處罰到人
」。
　　通知同時強調，各地市場監管部門要強化違法行為曝光和聯合懲戒。對媒體監督和消費者投
訴舉報反映的食品安全問題，要嚴格開展現場核查，加大查處結果曝光力度，查處一批、曝光一
批。要強化聯合懲戒，連鎖食品經營企業發生食品安全事件且查證屬實的，事發地市場監管部門
要對同品牌所有門店強化許可審批，增加日常檢查、抽檢頻次，依法從嚴從重從快查處違法行為
等。（ｃａ）

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