【重拳監管】市監局：進一步加強連鎖食品經營企業食品安全監管

《經濟通通訊社２５日專訊》市場監管總局辦公廳２３日印發《關於加強連鎖食品經營企業

食品安全監管的通知》，要求進一步加強連鎖食品經營企業食品安全監管，全力守護人民群眾「

舌尖上的安全」。

通知明確，連鎖食品經營企業總部要嚴格落實主體責任，要求各地市場監管部門要切實加大

違法行為查處力度。食品安全事件發生後，涉事門店所在地市場監管部門要迅速核查，依法嚴懲

重處食品安全違法行為。嚴格執行《食品安全法》規定，該責令停產停業的責令停產停業，該吊

銷許可證的吊銷許可證。對發現食品安全違法犯罪線索的，要依法及時移送公安機關。根據涉事

門店違法情形及企業的食品安全責任分工，按照《食品安全法實施條例》規定，實施「處罰到人

」。

通知同時強調，各地市場監管部門要強化違法行為曝光和聯合懲戒。對媒體監督和消費者投

訴舉報反映的食品安全問題，要嚴格開展現場核查，加大查處結果曝光力度，查處一批、曝光一

批。要強化聯合懲戒，連鎖食品經營企業發生食品安全事件且查證屬實的，事發地市場監管部門

要對同品牌所有門店強化許可審批，增加日常檢查、抽檢頻次，依法從嚴從重從快查處違法行為

等。（ｃａ）

