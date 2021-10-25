【房地產稅】專家：房地產稅體現共同富裕下新思路，宜明年實施

《經濟通通訊社２５日專訊》內地擬在部分地區開展房地產稅改革試點工作，試點地區、實

施啟動時間由國務院確定，試點期限為五年，徵稅對象，為居住用和非居住用等各類房地產。中

國法學會財稅法學研究會副會長劉佐認為，房地產稅從立法先行到和新寓意「改革試點」先行體

現一種新思路，鑒於房地產稅通常按年計徵，如果國務院可以近期提出方案，明年實施可能比較

適宜。

劉佐稱，房地產稅改革試點先行，而且試點期限長達五年，待條件成熟時制定法律，不急於

求成，匆忙立法，體現高層對房地產稅立法和改革的積極而穩妥的策略，是近期中國房地產稅立

法和改革的新起點。在他看來需要特別值得關注是：房地產稅改革試點工作由全國人大常委會授

權國務院辦理，不同於２０１１年國務院批准個別城市人民政府試點的做法，權限適當上收，再

次體現了稅收法定的原則。

同時試點地區房地產稅的徵稅對象為位於城鎮的居住用房地產，不包括依法擁有的農村宅基

地及其上住宅。納稅人為相關的土地使用權人、房屋所有權人，即擬對個人自有自用的住宅徵稅

，從而擴大了現行房產稅、城鎮土地使用稅的徵稅對象、納稅人的範圍，與外國通行的房地產稅

大體一致，是中國改革開放以後房地產稅制度改革的又一次重大突破。（ｃａ）

