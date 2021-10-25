《師傅教路－黃瑋傑》招行業績勝預期，輕型銀行一體兩翼見效

《師傅教路》招商銀行（０３９６８）公布了今年首九個月業績，期內實現營業收入

２５１４億元，同比增長１３﹒５４％；實現股東應佔淨利潤９３６億元，增長２２﹒２１％，

勝於市場預期（市場原先預期盈利低於３００億元），顯示集團堅持「輕型銀行」的戰略方向和

「一體兩翼」的戰略定位取得良好成效。



＊生息資產結構進一步優化，加強負債成本管控＊



今年１至９月，招行實現淨利息收入１５０６億元，增長８﹒７４％，在營業收入中佔比為

５９﹒９２％。淨利差和淨利息收益率分別為２﹒３９％和２﹒４８％，同比分別下降４和３個

基點，主要是受上年貸款市場報價利率（ＬＰＲ）多次下調的累積效應影響，令貸款收益率同比

下降。單看第三季度，淨利差為２﹒３７％，環比第二季度僅下降１個基點；淨利息收益率為２

﹒４７％，環比上升１個基點，主要由於高收益的信用卡貸款增長較快，疊加準備金率下調因素

影響，生息資產結構得到進一步優化。

為減輕上述因素對淨利息收益率的影響，集團進一步加強對負債成本的管控，今年１至９月

客戶存款、同業活期存款的成本率同比均有下降。同時，集團進一步優化資產負債結構，持續提

升零售貸款等高收益資產佔比，以及客戶存款、同業活期存款等低成本負債佔比。



＊大財富管理帶動，非利息淨收入增逾兩成＊



至於非利息淨收入，則增長２１﹒５％至１００７億元，在營業收入中佔比為４０﹒０８％

，主要由於在大財富管理價值循環鏈的帶動下，集團管理客戶總資產保持較快增長，並帶動資產

管理、資產託管、投資銀行等業務同步運轉。建議買入價６４﹒５元，目標７１元，止蝕位６０

元。

《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）



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