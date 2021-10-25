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25/10/2021 17:38

《師傅教路－黃瑋傑》招行業績勝預期，輕型銀行一體兩翼見效

　　《師傅教路》招商銀行（０３９６８）公布了今年首九個月業績，期內實現營業收入
２５１４億元，同比增長１３﹒５４％；實現股東應佔淨利潤９３６億元，增長２２﹒２１％，
勝於市場預期（市場原先預期盈利低於３００億元），顯示集團堅持「輕型銀行」的戰略方向和
「一體兩翼」的戰略定位取得良好成效。

＊生息資產結構進一步優化，加強負債成本管控＊
　
　　今年１至９月，招行實現淨利息收入１５０６億元，增長８﹒７４％，在營業收入中佔比為
５９﹒９２％。淨利差和淨利息收益率分別為２﹒３９％和２﹒４８％，同比分別下降４和３個
基點，主要是受上年貸款市場報價利率（ＬＰＲ）多次下調的累積效應影響，令貸款收益率同比
下降。單看第三季度，淨利差為２﹒３７％，環比第二季度僅下降１個基點；淨利息收益率為２
﹒４７％，環比上升１個基點，主要由於高收益的信用卡貸款增長較快，疊加準備金率下調因素
影響，生息資產結構得到進一步優化。　
　　為減輕上述因素對淨利息收益率的影響，集團進一步加強對負債成本的管控，今年１至９月
客戶存款、同業活期存款的成本率同比均有下降。同時，集團進一步優化資產負債結構，持續提
升零售貸款等高收益資產佔比，以及客戶存款、同業活期存款等低成本負債佔比。

＊大財富管理帶動，非利息淨收入增逾兩成＊
　
　　至於非利息淨收入，則增長２１﹒５％至１００７億元，在營業收入中佔比為４０﹒０８％
，主要由於在大財富管理價值循環鏈的帶動下，集團管理客戶總資產保持較快增長，並帶動資產
管理、資產託管、投資銀行等業務同步運轉。建議買入價６４﹒５元，目標７１元，止蝕位６０
元。
《輝立證券董事　黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）
　　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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