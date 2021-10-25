【選舉改革】立法會選舉１２﹒１９舉行，投票時間縮短一小時

《經濟通通訊社２５日專訊》２０２１年立法會換屆選舉投票日將於１２月１９日舉行，因

應今次立法會換屆選舉會採用電子選民登記冊系統及其他改善措施，為讓投票站工作人員有更多

時間作最後檢查，投票時間會較往年縮短１小時，由以往上午７時３０分至晚上１０時３０分，

更改為上午８時３０分至晚上１０時３０分。安排適用於一般投票站，至於懲教署院所內專用投

票站，投票時間會維持由上午９時至下午４時。



＊十選區票站逾６２０個，另灣仔設選委會界別票站＊



選舉事務處計劃在全港十個選區設立共超過６２０個一般投票站，此外亦會在灣仔香港會議

展覽中心設立一個選舉委員會界別投票站，以供該界別選民同時投下其選舉委員會界別、地方選

區和功能組別（如適用）選票。



＊修改候選人提名方法＊



中央完善選舉制度修改了候選人提名方法。地方選區的候選人除了須獲所在選區不少於

１００名、不多於２００名選民提名外，亦須同時獲得選委會所有五個界別中每個界別不少於兩

名、不多於四名委員提名；而功能界別的候選人除了獲得所在界別不少於１０名、不多於２０名

選舉提名外，亦須同時獲得選委會所有五個界別中不少於兩名、不多於四名委員提名。

至於選委會界別方面，候選人須獲得選委會所有五個界別中每個界別不少於兩名、不多於四

名委員提名，候選人無須為選委會委員。

２０２１年立法會換屆選舉提名期將於本周六（３０日）展開，至１１月１２日結束。（ｈ

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