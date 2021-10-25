【選舉改革】選管會公布選舉活動指引，涉及約５０項主要修訂

《經濟通通訊社２５日專訊》立法會換屆選舉將於１２月１９日舉行，候選人提名期由本周

六至下月１２日。選舉管理委員會今日公布選舉活動指引，選管會主席馮驊表示，此指引是以

２０２０年６月發表的指引為基礎，作出適當及必要的修訂，主要修訂共有約５０項。修訂主要

有三類別，第一類是反映相關選舉制度修訂；第二類是因應其他選舉指引看齊而作出的改動；第

三類是說明新的選舉安排和程序。

今次立法會選舉會採用電子選民登記冊派發選票，並將繼續設立關愛隊，屆時票站將設立兩

條隊伍，一條供有需要人士（即年滿７０歲人士、因身體狀況而難以長時間站立者及孕婦），另

一條則供其他一般人士使用。票站內亦備有座椅，供有需要人士坐下休息，之後才到隊伍輪候領

取選票。

在新選舉制下，立法會議席數目將由７０個增至９０個，由地方選區、功能界別及選委會界

別選出。功能組別共有３０個議席，由２８個功能組別的個人選民或團體選民的授權代表投票選

出，投票制搽用「得票最多者當選制」。除勞工界會選出三位議員外，其餘２７個界別各選出一

位議員。

至於新設立選委會界別，共有４０議席，由選委會１５００名委員投票選出。每名委員必須

投選不多於亦不少於４０名候選人，得票最多４０名候選人當選。（ｈｙ）

