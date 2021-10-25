【新冠疫苗】港府周三起認可柬埔寨疫苗接種紀錄

《經濟通通訊社２５日專訊》港府今日公布，已與柬埔寨政府完成商討，將認可該國發出的

疫苗接種紀錄，作為曾於Ａ組指明地區逗留的香港居民的認可疫苗紀錄。政府亦將接受曾逗留Ａ

組指明地區的香港居民持哈薩克斯坦或英屬維爾京群島等目前並非Ａ組指明地區所發出的疫苗接

種紀錄登機來港。相關安排將由周三（２７日）凌晨零時起實施。（ｃｌ）

