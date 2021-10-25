【國安立法】國際特赦組織年底前將關閉香港辦事處

《經濟通通訊社２５日專訊》國際特赦組織今天公布，在本港有近４０年歷史的國際特赦組

織香港分會，將在今年底前關閉兩個香港辦事處。

該組織主席Ａｎｊｈｕｌａ Ｍｙａ Ｓｉｎｇｈ Ｂａｉｓ解釋，自港區國安法實施後，

人權組織不可能在香港自由地運作，亦難以在無懼受到政府報復下繼續工作。

國際特赦組織本地辦事處將於１０月底關閉，至於區域辦事處將於年底關閉，並會轉到亞太

區其他辦事處。（ｃｌ）

