【國安立法】國際特赦組織年底前將關閉香港辦事處

《經濟通通訊社２５日專訊》國際特赦組織今天公布，在本港有近４０年歷史的國際特赦組
織香港分會，將在今年底前關閉兩個香港辦事處。
該組織主席Ａｎｊｈｕｌａ Ｍｙａ Ｓｉｎｇｈ Ｂａｉｓ解釋，自港區國安法實施後，
人權組織不可能在香港自由地運作，亦難以在無懼受到政府報復下繼續工作。
國際特赦組織本地辦事處將於１０月底關閉，至於區域辦事處將於年底關閉，並會轉到亞太
區其他辦事處。（ｃｌ）
【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動
|財經熱話25/10/2021
匯控季績勝預期 擬短期內回購股份股價造好
|中國故事25/10/2021
中國房地產稅來了 熱點城市房價終於要跌了嗎？
|財經熱話25/10/2021
【房地產稅】中海外半日獲逾三千萬淨掃貨大幅跑贏同業 買得過？
|專訪25/10/2021
【專訪】陶冬：聯儲局正邁向減少買債 加息時間或大大提前
|FOCUS25/10/2021
【FOCUS】房地產稅震散內房 「發展方式之爭」利股市
|財經熱話25/10/2021
《舌尖上的安全》內地加強連鎖食店安全監管 中資餐飲股急挫
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰