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25/10/2021 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒４億人幣，快手買建行沽

　　《經濟通通訊社２５日專訊》恒指周五（２２日）高開９７點，報２６１１４點。最高升
１７７點報２６１９５點，最低跌４１點報２５９７６點。恒指收報２６１２６點，升１０９點
或０﹒４２％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１３﹒４億元人民幣，減少２５﹒６％。快手（０１０２４）
、中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是建設銀行
（００９３９）、中芯國際（００９８１）、比亞迪電子（００２８５）。
　　主板成交１２４３﹒３９億元減少１６％。其中港股通成交２４７﹒７億元，佔總成交１９
﹒９％。

＊雙１１臨近，快手有炒作＊

　　臨近雙１１，各大電商平台於２０日開啟促銷活動序幕。天風證券分析指出，展望今年雙
１１各大電商平台在反壟斷「二選一」取締後加大對商家的支持力度，疊加直播電商助力，以及
部分滯後的消費需求，第四季線上消費相比第三季有望改善。
　　快手（０１０２４）今年的１１６品質購物節加強了服務商生態建設，同時引入更多品牌商
品。快手升５﹒７４％報１０２﹒２元，北水淨買入３﹒３億元。
　　另外，中國移動跌０﹒１％報４８﹒９５元，北水淨買入２﹒５億元。騰訊控股升０﹒７９
％報５０９﹒５元，北水淨買入１﹒６億元。建設銀行跌０﹒５５％報５﹒４３元，北水淨賣出
３﹒５億元。中芯國際升４﹒７５％報２３﹒１５元，北水淨賣出２﹒７億元。比亞迪電子升６
﹒８２％報２７﹒４元，北水淨賣出２﹒２億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　快手　　　　（０１０２４）　　　　　　３﹒３４
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　２﹒４６
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　１﹒６２
　　比亞迪股份　（０１２１１）　　　　　　１﹒５０
　　華潤電力　　（００８３６）　　　　　　０﹒２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　沽出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－３﹒４８
　　中芯國際　　（００９８１）　　　　　－２﹒７４
　　比亞迪電子　（００２８５）　　　　　－２﹒２２
　　中國神華　　（０１０８８）　　　　　－１﹒３５
　　東岳集團　　（００１８９）　　　　　－１﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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