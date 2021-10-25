【北水炒Ｄ乜】淨流入１３﹒４億人幣，快手買建行沽

《經濟通通訊社２５日專訊》恒指周五（２２日）高開９７點，報２６１１４點。最高升

１７７點報２６１９５點，最低跌４１點報２５９７６點。恒指收報２６１２６點，升１０９點

或０﹒４２％。

按額度計算，北水全日淨流入１３﹒４億元人民幣，減少２５﹒６％。快手（０１０２４）

、中國移動（００９４１）、騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是建設銀行

（００９３９）、中芯國際（００９８１）、比亞迪電子（００２８５）。

主板成交１２４３﹒３９億元減少１６％。其中港股通成交２４７﹒７億元，佔總成交１９

﹒９％。



＊雙１１臨近，快手有炒作＊



臨近雙１１，各大電商平台於２０日開啟促銷活動序幕。天風證券分析指出，展望今年雙

１１各大電商平台在反壟斷「二選一」取締後加大對商家的支持力度，疊加直播電商助力，以及

部分滯後的消費需求，第四季線上消費相比第三季有望改善。

快手（０１０２４）今年的１１６品質購物節加強了服務商生態建設，同時引入更多品牌商

品。快手升５﹒７４％報１０２﹒２元，北水淨買入３﹒３億元。

另外，中國移動跌０﹒１％報４８﹒９５元，北水淨買入２﹒５億元。騰訊控股升０﹒７９

％報５０９﹒５元，北水淨買入１﹒６億元。建設銀行跌０﹒５５％報５﹒４３元，北水淨賣出

３﹒５億元。中芯國際升４﹒７５％報２３﹒１５元，北水淨賣出２﹒７億元。比亞迪電子升６

﹒８２％報２７﹒４元，北水淨賣出２﹒２億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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快手 （０１０２４） ３﹒３４

中國移動 （００９４１） ２﹒４６

騰訊控股 （００７００） １﹒６２

比亞迪股份 （０１２１１） １﹒５０

華潤電力 （００８３６） ０﹒２８

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沽出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －３﹒４８

中芯國際 （００９８１） －２﹒７４

比亞迪電子 （００２８５） －２﹒２２

中國神華 （０１０８８） －１﹒３５

東岳集團 （００１８９） －１﹒１１

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