《日入而息》匯控上季稅前盈利勝預期，港華燃氣配股發債籌２８億

《今天重點》
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匯控（００００５）首九月列帳基準稅前盈利升逾１
倍至１６２億美元；匯控上季列帳基準稅前
盈利升７６％至５４億美元；匯控第三季亞洲稅前利
潤升３﹒６％，香港跌６﹒５％；對外圍風
險前景保持審慎，已走出最近數季谷底；斥資最多２
０億美元回購股份，預期短期
內展開；匯控上季收入升０﹒７％，預期信貸損失撥
回７億美元；將不會於今年派付季
度股息，全年業績將再審視
匯控（００００５）明年或續進行回購，料明年貸款
錄中單位數增長匯控：預期今年派息比
率將會接近早前指引的下限
港華燃氣（０１０８３）配股及發可換股債予私募股
權基金，籌２８﹒０２億元
港華燃氣（０１０８３）李家傑獲委任為主席，建議
改名為港華智慧能源
立法會選舉１２﹒１９舉行，投票時間縮短一小時
專家表示房地產稅體現共同富裕下新思路，宜明年實
施
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《即日市況》
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恒指高收５點報２６１３２，科指跌９點報６７４４
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《深滬股市》
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滬指收升０﹒７６％重上三千六，人行加碼放水千九億
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《美元匯價》
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美元未受鮑威爾發言支持，續反覆偏軟
歐元最新報１﹒１６１８╱２２，日圓最新報１１３﹒６６╱６７
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《公司業績》
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匯控（００００５）首九月列帳基準稅前盈利升逾１倍至１６２億美元；匯控上季列帳基準稅前
盈利升７６％至５４億美元；匯控第三季亞洲稅前利潤升３﹒６％，香港跌６﹒５％；對外圍風
險前景保持審慎，已走出最近數季谷底；斥資最多２０億美元回購股份，預期短期內展開；匯控
上季收入升０﹒７％，預期信貸損失撥回７億美元；將不會於今年派付季度股息，全年業績將再
審視
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《公司資訊》
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匯控（００００５）明年或續進行回購，料明年貸款
錄中單位數增長匯控：預期今年派息比率將會接近早
前指引的下限
雷蛇（０１３３７）宣布進入高性能電腦配件行業賽
道
小米（０１８１０）關聯公司入股ＯＬＥＤ顯示驅動
芯片研發商；最新競得地塊擬建上海總部，並非用於
造車
貨拉拉回應擬赴港上市傳聞：無具體上市計劃及時間
表
傳晶泰科技美上市計劃有阻滯，研改來港掛牌可行性
港華燃氣（０１０８３）李家傑獲委任為主席，建議
改名為港華智慧能源；港華燃氣配股及發可換股債予
私募股權基金，籌２８﹒０２億元
ＣＷＴ（００５２１）間接控股股東重整計劃草案獲
通過
阿里（０９９８８）旗下菜鳥首批境外驛站落戶香港
中行（０３９８８）首席信息官劉秋萬辭任
爪哇控股（００２５１）附屬出售澳洲物業，涉資４
２００萬澳元
恒富控股（００６４３）王科辭任副總裁及調任為非
執董
中國水務（００８５５）附屬就重慶市永川區的直飲
水合作項目訂立合作協議
北控城市資源（０３７１８）中標貴州省項目，估計
合約總值７﹒８億元人民幣
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《國企紅籌》
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申萬宏源香港（００２１８）房慶利辭任董事局主席，吳萌接任
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《神州民企》
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李寧（０２３３１）第三季同店銷售錄２０％至３０
％高段增長
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《中國要聞》
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上海前三季度出口同比增９﹒９％，進口增１９﹒１
％
家樂福、盒馬齊斥山姆涉嫌「二選一」
人行２０００億逆回購，淨投放１９００億元
國家氣候中心表示今冬氣溫偏低概率較大
全國人大常委會閉幕，栗戰書：抵制西方「憲政」侵
蝕
家庭教育促進法通過，明年起施行
華春瑩升任外交部部長助理
中鋼協表示首三季會員企業多賺逾倍，成本壓力短期
難改
傳發改委召房企明在京開會，參會多為美元債「大戶
」
中國發布減碳頂層設計，２０６０年非化石能源達八
成
發改委主任何立峰：加快推進大型風電、光伏基地建
設
中國兵器工業集團原董事長尹家緒涉受賄等被決定逮
捕
財政部表示在政府採購活動中平等對待內外資企業
海航集團重整方案均獲通過，航空主業負債降至６０
０億
劉桂平稱充分評估金融機構在雙碳目標下應對風險能
力
湖南表示摸底光伏風電資源，新能源項目「能上盡上
」
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《寶島快訊》
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台股平收，台積電否認向美國提供機密數據仍跌逾１
％
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《其他消息》
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陳茂波稱失業率回落速度放緩，青少年群組仍高企
湯家驊稱希望和其他第三路線合作，推微型兩黨政治
立法會選舉１２﹒１９舉行，投票時間縮短一小時
選管會公布選舉活動指引，涉及約５０項主要修訂；
選管會未接通知設口岸票站，研究入票站用安心出行
林鄭今日復工，手傷完全康復仍需一段時間；林鄭稱
意外啟發要保持謹慎，北部都會區發展「欲速則不達
」；林鄭月娥料未來數年基本工程開支每年逾１千億
元
鄧炳強稱只要並非疫情又符合公安條例，市民可以遊
行
國際特赦組織年底前將關閉香港辦事處
證監會表示法庭維持對百年資本董事羅世鴻進行無牌
活動的定罪判決
「第二代美國隊長」馬俊文煽動分裂國家罪成
三星資產運用（香港）推出環球半導體ＥＴＦ
廉署破保險詐騙集團，冒危疾索賠及射單騙佣金涉款
７７００萬
律師表示法援受助人信任非常重要，不同意接辦司法
覆核案過度集中
沈崇鋒出任金融壹賬通ＣＥＯ，葉望春續擔任董事長
凌嘉勤稱北部都會區屬集體創作成果
銀行公會更新指引，銀行須披露涉國安法客戶犯罪財
產
中原表示十大屋苑周末成交升至１１宗，創七周新高
深股通額度全日用逾１２億，外資連續五個交易日淨
流入；滬股通額度全日用近３２億元，陸股通淨流入
９億元
平安銀行「跨境理財通」開業，上周完成首宗業務
渣馬昨開跑２３名跑手不適送院，大會拒回應「香港
加油」問題
盛寶金融獲發證監會第４類及第９類牌照
史美倫稱香港可望發展成亞洲綠色金融中心
啟德新盤命名為ＭＯＮＡＣＯ ＯＮＥ，或第四季推
售
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《大國博弈》
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中俄海上聯合巡航近繞日本一周，中方稱不針對第三
方
習近平稱堅持走和平發展、改革開放、多邊主義之路
外交部表示美國不得支持縱容台灣當局擴大「台獨」
空間
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《恒大困局》
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匯控料恒大事件不會對其產生重大影響
據報恒大部分債券持有人收到９月２３日到期債券票
息
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《房地產稅》
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中信證券表示房地產稅收收入將難以替代土地出讓收
入
中原地產表示預計此輪地產調控房價將下跌１５－２
０％
中指院表示房地產稅短期或令房價出現階段性回調
中海外半日獲逾三千萬淨掃貨大幅跑贏同業，買得過
？
中金表示中國房地產稅試點短期或觸發房價調整預期
富瑞對房產稅中立惟料市場短期趨審慎，首選華潤置
地
專家表示房地產稅體現共同富裕下新思路，宜明年實
施
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《解決電荒》
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中煤、晉能控股等以每噸不高於１２００元供煤穩價
中煤協等倡議：提高煤炭中長期合同簽訂比例
山西表示嚴厲打擊煤礦以保供名義超能力超強度生產
浙江擬就高耗能企業階梯及懲罰性電價做社會風險評
估
發改委表示依法加強對煤炭中長期合同履約信用監管
；實地開展煤炭價格成本專項調查；對煤炭等能源價
格指數行為啟動合規性審查；晉陝蒙多措並舉增產增
供，市場煤價理性回歸
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《重拳監管》
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內地加強連鎖食店安全監管，中資餐飲股急挫
市監局表示進一步加強連鎖食品經營企業食品安全監管
市監總局表示首九月就醫美領域不正當競爭罰沒３５５萬
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《新冠肺炎》
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本港新增４宗輸入確診，３宗涉變種病毒
北京昌平兩病例發熱聚集打麻將被立案，導致５人確診
北京馬拉松因應新冠疫情延期
據報證券業組織去信陳茂波，要求放寬防疫限制
梁振英警告表示長期不通關，終致全香港埋單
疫情涉１３旅行團或自駕遊，文旅部：暫停旅遊專列
聶德權稱按情況處理無智能電話人士進入政府大樓安排
何栢良稱內地剛推展打第三針疫苗，本港應急起直追
港府周三起認可柬埔寨疫苗接種紀錄
衛健委表示部分人群完成全程接種滿６個月可打加強針
據報科興向港府申請將疫苗接種年齡降至１２歲
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