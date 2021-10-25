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即市新聞

25/10/2021 19:32

《日入而息》匯控上季稅前盈利勝預期，港華燃氣配股發債籌２８億

　　　　　　　　　　　《今天重點》
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）首九月列帳基準稅前盈利升逾１
　　倍至１６２億美元；匯控上季列帳基準稅前　　　　
　　盈利升７６％至５４億美元；匯控第三季亞洲稅前利
　　潤升３﹒６％，香港跌６﹒５％；對外圍風　　　　
　　險前景保持審慎，已走出最近數季谷底；斥資最多２
　　０億美元回購股份，預期短期　　　　　　　　　　
　　內展開；匯控上季收入升０﹒７％，預期信貸損失撥
　　回７億美元；將不會於今年派付季　　　　　　　　
　　度股息，全年業績將再審視　　　　　　　　　　　
　　匯控（００００５）明年或續進行回購，料明年貸款
　　錄中單位數增長匯控：預期今年派息比　　　　　　
　　率將會接近早前指引的下限　　　　　　　　　　　
　　港華燃氣（０１０８３）配股及發可換股債予私募股
　　權基金，籌２８﹒０２億元　　　　　　　　　　　
　　港華燃氣（０１０８３）李家傑獲委任為主席，建議
　　改名為港華智慧能源　　　　　　　　　　　　　　
　　立法會選舉１２﹒１９舉行，投票時間縮短一小時　
　　專家表示房地產稅體現共同富裕下新思路，宜明年實
　　施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《即日市況》　
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　　恒指高收５點報２６１３２，科指跌９點報６７４４
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　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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　　滬指收升０﹒７６％重上三千六，人行加碼放水千九億
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　　　　　　　　　　　　　《美元匯價》　
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　　美元未受鮑威爾發言支持，續反覆偏軟　　　　　　　　　　　　
　　歐元最新報１﹒１６１８╱２２，日圓最新報１１３﹒６６╱６７
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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匯控（００００５）首九月列帳基準稅前盈利升逾１倍至１６２億美元；匯控上季列帳基準稅前
盈利升７６％至５４億美元；匯控第三季亞洲稅前利潤升３﹒６％，香港跌６﹒５％；對外圍風
險前景保持審慎，已走出最近數季谷底；斥資最多２０億美元回購股份，預期短期內展開；匯控
上季收入升０﹒７％，預期信貸損失撥回７億美元；將不會於今年派付季度股息，全年業績將再
審視　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）明年或續進行回購，料明年貸款
　　錄中單位數增長匯控：預期今年派息比率將會接近早
　　前指引的下限　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　雷蛇（０１３３７）宣布進入高性能電腦配件行業賽
　　道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　小米（０１８１０）關聯公司入股ＯＬＥＤ顯示驅動
　　芯片研發商；最新競得地塊擬建上海總部，並非用於
　　造車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　貨拉拉回應擬赴港上市傳聞：無具體上市計劃及時間
　　表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳晶泰科技美上市計劃有阻滯，研改來港掛牌可行性
　　港華燃氣（０１０８３）李家傑獲委任為主席，建議
　　改名為港華智慧能源；港華燃氣配股及發可換股債予
　　私募股權基金，籌２８﹒０２億元　　　　　　　　
　　ＣＷＴ（００５２１）間接控股股東重整計劃草案獲
　　通過　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　阿里（０９９８８）旗下菜鳥首批境外驛站落戶香港
　　中行（０３９８８）首席信息官劉秋萬辭任　　　　
　　爪哇控股（００２５１）附屬出售澳洲物業，涉資４
　　２００萬澳元　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　恒富控股（００６４３）王科辭任副總裁及調任為非
　　執董　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國水務（００８５５）附屬就重慶市永川區的直飲
　　水合作項目訂立合作協議　　　　　　　　　　　　
　　北控城市資源（０３７１８）中標貴州省項目，估計
　　合約總值７﹒８億元人民幣　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申萬宏源香港（００２１８）房慶利辭任董事局主席，吳萌接任
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　李寧（０２３３１）第三季同店銷售錄２０％至３０
　　％高段增長　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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　　上海前三季度出口同比增９﹒９％，進口增１９﹒１
　　％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　家樂福、盒馬齊斥山姆涉嫌「二選一」　　　　　　
　　人行２０００億逆回購，淨投放１９００億元　　　
　　國家氣候中心表示今冬氣溫偏低概率較大　　　　　
　　全國人大常委會閉幕，栗戰書：抵制西方「憲政」侵
　　蝕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　家庭教育促進法通過，明年起施行　　　　　　　　
　　華春瑩升任外交部部長助理　　　　　　　　　　　
　　中鋼協表示首三季會員企業多賺逾倍，成本壓力短期
　　難改　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　傳發改委召房企明在京開會，參會多為美元債「大戶
　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國發布減碳頂層設計，２０６０年非化石能源達八
　　成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　發改委主任何立峰：加快推進大型風電、光伏基地建
　　設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中國兵器工業集團原董事長尹家緒涉受賄等被決定逮
　　捕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　財政部表示在政府採購活動中平等對待內外資企業　
　　海航集團重整方案均獲通過，航空主業負債降至６０
　　０億　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　劉桂平稱充分評估金融機構在雙碳目標下應對風險能
　　力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　湖南表示摸底光伏風電資源，新能源項目「能上盡上
　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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　　台股平收，台積電否認向美國提供機密數據仍跌逾１
　　％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　陳茂波稱失業率回落速度放緩，青少年群組仍高企　
　　湯家驊稱希望和其他第三路線合作，推微型兩黨政治
　　立法會選舉１２﹒１９舉行，投票時間縮短一小時　
　　選管會公布選舉活動指引，涉及約５０項主要修訂；
　　選管會未接通知設口岸票站，研究入票站用安心出行
　　林鄭今日復工，手傷完全康復仍需一段時間；林鄭稱
　　意外啟發要保持謹慎，北部都會區發展「欲速則不達
　　」；林鄭月娥料未來數年基本工程開支每年逾１千億
　　元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　鄧炳強稱只要並非疫情又符合公安條例，市民可以遊
　　行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　國際特赦組織年底前將關閉香港辦事處　　　　　　
　　證監會表示法庭維持對百年資本董事羅世鴻進行無牌
　　活動的定罪判決　　　　　　　　　　　　　　　　
　　「第二代美國隊長」馬俊文煽動分裂國家罪成　　　
　　三星資產運用（香港）推出環球半導體ＥＴＦ　　　
　　廉署破保險詐騙集團，冒危疾索賠及射單騙佣金涉款
　　７７００萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　律師表示法援受助人信任非常重要，不同意接辦司法
　　覆核案過度集中　　　　　　　　　　　　　　　　
　　沈崇鋒出任金融壹賬通ＣＥＯ，葉望春續擔任董事長
　　凌嘉勤稱北部都會區屬集體創作成果　　　　　　　
　　銀行公會更新指引，銀行須披露涉國安法客戶犯罪財
　　產　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中原表示十大屋苑周末成交升至１１宗，創七周新高
　　深股通額度全日用逾１２億，外資連續五個交易日淨
　　流入；滬股通額度全日用近３２億元，陸股通淨流入
　　９億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　平安銀行「跨境理財通」開業，上周完成首宗業務　
　　渣馬昨開跑２３名跑手不適送院，大會拒回應「香港
　　加油」問題　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　盛寶金融獲發證監會第４類及第９類牌照　　　　　
　　史美倫稱香港可望發展成亞洲綠色金融中心　　　　
　　啟德新盤命名為ＭＯＮＡＣＯ　ＯＮＥ，或第四季推
　　售　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　中俄海上聯合巡航近繞日本一周，中方稱不針對第三
　　方　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　習近平稱堅持走和平發展、改革開放、多邊主義之路
　　外交部表示美國不得支持縱容台灣當局擴大「台獨」
　　空間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　《恒大困局》　
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　　匯控料恒大事件不會對其產生重大影響　　　　　　
　　據報恒大部分債券持有人收到９月２３日到期債券票
　　息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　《房地產稅》　
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　　中信證券表示房地產稅收收入將難以替代土地出讓收
　　入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中原地產表示預計此輪地產調控房價將下跌１５－２
　　０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中指院表示房地產稅短期或令房價出現階段性回調　
　　中海外半日獲逾三千萬淨掃貨大幅跑贏同業，買得過
　　？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　中金表示中國房地產稅試點短期或觸發房價調整預期
　　富瑞對房產稅中立惟料市場短期趨審慎，首選華潤置
　　地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　專家表示房地產稅體現共同富裕下新思路，宜明年實
　　施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　《解決電荒》　
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　　中煤、晉能控股等以每噸不高於１２００元供煤穩價
　　中煤協等倡議：提高煤炭中長期合同簽訂比例　　　
　　山西表示嚴厲打擊煤礦以保供名義超能力超強度生產
　　浙江擬就高耗能企業階梯及懲罰性電價做社會風險評
　　估　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　發改委表示依法加強對煤炭中長期合同履約信用監管
　　；實地開展煤炭價格成本專項調查；對煤炭等能源價
　　格指數行為啟動合規性審查；晉陝蒙多措並舉增產增
　　供，市場煤價理性回歸　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　《重拳監管》　
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　　內地加強連鎖食店安全監管，中資餐飲股急挫　　　　　
　　市監局表示進一步加強連鎖食品經營企業食品安全監管　
　　市監總局表示首九月就醫美領域不正當競爭罰沒３５５萬
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　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增４宗輸入確診，３宗涉變種病毒　　　　　　
　　北京昌平兩病例發熱聚集打麻將被立案，導致５人確診
　　北京馬拉松因應新冠疫情延期　　　　　　　　　　　
　　據報證券業組織去信陳茂波，要求放寬防疫限制　　　
　　梁振英警告表示長期不通關，終致全香港埋單　　　　
　　疫情涉１３旅行團或自駕遊，文旅部：暫停旅遊專列　
　　聶德權稱按情況處理無智能電話人士進入政府大樓安排
　　何栢良稱內地剛推展打第三針疫苗，本港應急起直追　
　　港府周三起認可柬埔寨疫苗接種紀錄　　　　　　　　
　　衛健委表示部分人群完成全程接種滿６個月可打加強針
　　據報科興向港府申請將疫苗接種年齡降至１２歲　　　
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