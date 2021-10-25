《日入而息》匯控上季稅前盈利勝預期，港華燃氣配股發債籌２８億

《今天重點》

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匯控（００００５）首九月列帳基準稅前盈利升逾１

倍至１６２億美元；匯控上季列帳基準稅前

盈利升７６％至５４億美元；匯控第三季亞洲稅前利

潤升３﹒６％，香港跌６﹒５％；對外圍風

險前景保持審慎，已走出最近數季谷底；斥資最多２

０億美元回購股份，預期短期

內展開；匯控上季收入升０﹒７％，預期信貸損失撥

回７億美元；將不會於今年派付季

度股息，全年業績將再審視

匯控（００００５）明年或續進行回購，料明年貸款

錄中單位數增長匯控：預期今年派息比

率將會接近早前指引的下限

港華燃氣（０１０８３）配股及發可換股債予私募股

權基金，籌２８﹒０２億元

港華燃氣（０１０８３）李家傑獲委任為主席，建議

改名為港華智慧能源

立法會選舉１２﹒１９舉行，投票時間縮短一小時

專家表示房地產稅體現共同富裕下新思路，宜明年實

施

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《即日市況》

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恒指高收５點報２６１３２，科指跌９點報６７４４

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《深滬股市》

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滬指收升０﹒７６％重上三千六，人行加碼放水千九億

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《美元匯價》

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美元未受鮑威爾發言支持，續反覆偏軟

歐元最新報１﹒１６１８╱２２，日圓最新報１１３﹒６６╱６７

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《公司業績》

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匯控（００００５）首九月列帳基準稅前盈利升逾１倍至１６２億美元；匯控上季列帳基準稅前

盈利升７６％至５４億美元；匯控第三季亞洲稅前利潤升３﹒６％，香港跌６﹒５％；對外圍風

險前景保持審慎，已走出最近數季谷底；斥資最多２０億美元回購股份，預期短期內展開；匯控

上季收入升０﹒７％，預期信貸損失撥回７億美元；將不會於今年派付季度股息，全年業績將再

審視

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《公司資訊》

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匯控（００００５）明年或續進行回購，料明年貸款

錄中單位數增長匯控：預期今年派息比率將會接近早

前指引的下限

雷蛇（０１３３７）宣布進入高性能電腦配件行業賽

道

小米（０１８１０）關聯公司入股ＯＬＥＤ顯示驅動

芯片研發商；最新競得地塊擬建上海總部，並非用於

造車

貨拉拉回應擬赴港上市傳聞：無具體上市計劃及時間

表

傳晶泰科技美上市計劃有阻滯，研改來港掛牌可行性

港華燃氣（０１０８３）李家傑獲委任為主席，建議

改名為港華智慧能源；港華燃氣配股及發可換股債予

私募股權基金，籌２８﹒０２億元

ＣＷＴ（００５２１）間接控股股東重整計劃草案獲

通過

阿里（０９９８８）旗下菜鳥首批境外驛站落戶香港

中行（０３９８８）首席信息官劉秋萬辭任

爪哇控股（００２５１）附屬出售澳洲物業，涉資４

２００萬澳元

恒富控股（００６４３）王科辭任副總裁及調任為非

執董

中國水務（００８５５）附屬就重慶市永川區的直飲

水合作項目訂立合作協議

北控城市資源（０３７１８）中標貴州省項目，估計

合約總值７﹒８億元人民幣

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《國企紅籌》

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申萬宏源香港（００２１８）房慶利辭任董事局主席，吳萌接任

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《神州民企》

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李寧（０２３３１）第三季同店銷售錄２０％至３０

％高段增長

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《中國要聞》

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上海前三季度出口同比增９﹒９％，進口增１９﹒１

％

家樂福、盒馬齊斥山姆涉嫌「二選一」

人行２０００億逆回購，淨投放１９００億元

國家氣候中心表示今冬氣溫偏低概率較大

全國人大常委會閉幕，栗戰書：抵制西方「憲政」侵

蝕

家庭教育促進法通過，明年起施行

華春瑩升任外交部部長助理

中鋼協表示首三季會員企業多賺逾倍，成本壓力短期

難改

傳發改委召房企明在京開會，參會多為美元債「大戶

」

中國發布減碳頂層設計，２０６０年非化石能源達八

成

發改委主任何立峰：加快推進大型風電、光伏基地建

設

中國兵器工業集團原董事長尹家緒涉受賄等被決定逮

捕

財政部表示在政府採購活動中平等對待內外資企業

海航集團重整方案均獲通過，航空主業負債降至６０

０億

劉桂平稱充分評估金融機構在雙碳目標下應對風險能

力

湖南表示摸底光伏風電資源，新能源項目「能上盡上

」

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《寶島快訊》

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台股平收，台積電否認向美國提供機密數據仍跌逾１

％

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《其他消息》

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陳茂波稱失業率回落速度放緩，青少年群組仍高企

湯家驊稱希望和其他第三路線合作，推微型兩黨政治

立法會選舉１２﹒１９舉行，投票時間縮短一小時

選管會公布選舉活動指引，涉及約５０項主要修訂；

選管會未接通知設口岸票站，研究入票站用安心出行

林鄭今日復工，手傷完全康復仍需一段時間；林鄭稱

意外啟發要保持謹慎，北部都會區發展「欲速則不達

」；林鄭月娥料未來數年基本工程開支每年逾１千億

元

鄧炳強稱只要並非疫情又符合公安條例，市民可以遊

行

國際特赦組織年底前將關閉香港辦事處

證監會表示法庭維持對百年資本董事羅世鴻進行無牌

活動的定罪判決

「第二代美國隊長」馬俊文煽動分裂國家罪成

三星資產運用（香港）推出環球半導體ＥＴＦ

廉署破保險詐騙集團，冒危疾索賠及射單騙佣金涉款

７７００萬

律師表示法援受助人信任非常重要，不同意接辦司法

覆核案過度集中

沈崇鋒出任金融壹賬通ＣＥＯ，葉望春續擔任董事長

凌嘉勤稱北部都會區屬集體創作成果

銀行公會更新指引，銀行須披露涉國安法客戶犯罪財

產

中原表示十大屋苑周末成交升至１１宗，創七周新高

深股通額度全日用逾１２億，外資連續五個交易日淨

流入；滬股通額度全日用近３２億元，陸股通淨流入

９億元

平安銀行「跨境理財通」開業，上周完成首宗業務

渣馬昨開跑２３名跑手不適送院，大會拒回應「香港

加油」問題

盛寶金融獲發證監會第４類及第９類牌照

史美倫稱香港可望發展成亞洲綠色金融中心

啟德新盤命名為ＭＯＮＡＣＯ ＯＮＥ，或第四季推

售

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《大國博弈》

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中俄海上聯合巡航近繞日本一周，中方稱不針對第三

方

習近平稱堅持走和平發展、改革開放、多邊主義之路

外交部表示美國不得支持縱容台灣當局擴大「台獨」

空間

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《恒大困局》

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匯控料恒大事件不會對其產生重大影響

據報恒大部分債券持有人收到９月２３日到期債券票

息

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《房地產稅》

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中信證券表示房地產稅收收入將難以替代土地出讓收

入

中原地產表示預計此輪地產調控房價將下跌１５－２

０％

中指院表示房地產稅短期或令房價出現階段性回調

中海外半日獲逾三千萬淨掃貨大幅跑贏同業，買得過

？

中金表示中國房地產稅試點短期或觸發房價調整預期

富瑞對房產稅中立惟料市場短期趨審慎，首選華潤置

地

專家表示房地產稅體現共同富裕下新思路，宜明年實

施

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《解決電荒》

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中煤、晉能控股等以每噸不高於１２００元供煤穩價

中煤協等倡議：提高煤炭中長期合同簽訂比例

山西表示嚴厲打擊煤礦以保供名義超能力超強度生產

浙江擬就高耗能企業階梯及懲罰性電價做社會風險評

估

發改委表示依法加強對煤炭中長期合同履約信用監管

；實地開展煤炭價格成本專項調查；對煤炭等能源價

格指數行為啟動合規性審查；晉陝蒙多措並舉增產增

供，市場煤價理性回歸

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《重拳監管》

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內地加強連鎖食店安全監管，中資餐飲股急挫

市監局表示進一步加強連鎖食品經營企業食品安全監管

市監總局表示首九月就醫美領域不正當競爭罰沒３５５萬

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《新冠肺炎》

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本港新增４宗輸入確診，３宗涉變種病毒

北京昌平兩病例發熱聚集打麻將被立案，導致５人確診

北京馬拉松因應新冠疫情延期

據報證券業組織去信陳茂波，要求放寬防疫限制

梁振英警告表示長期不通關，終致全香港埋單

疫情涉１３旅行團或自駕遊，文旅部：暫停旅遊專列

聶德權稱按情況處理無智能電話人士進入政府大樓安排

何栢良稱內地剛推展打第三針疫苗，本港應急起直追

港府周三起認可柬埔寨疫苗接種紀錄

衛健委表示部分人群完成全程接種滿６個月可打加強針

據報科興向港府申請將疫苗接種年齡降至１２歲

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