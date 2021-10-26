【匯控績後】大摩升匯控今年盈測７﹒５％，上調目標至４﹒６英鎊

《經濟通通訊社２６日專訊》匯豐控股（００００５）昨日公布第三季業績後，獲摩根士丹

利上調集團今年及明年的每股盈利預測分別７﹒５％及４﹒２％，以反映今年的預期信用損失降

低和英國加息加快。匯控今年第四季度將進行２０億美元的股份回購，預計２０２２及２０２３

年回購規模約３０億美元，上調目標價２﹒２％，由４﹒５英鎊升至４﹒６英鎊，重申「與大市

同步」評級。

大摩發表研究報告，預期英國加息超出預期及集團進行股份回購等因素也屬短期內重要催化

劑，估計２０２２年普通股權一級資本比率（ＣＥＴ１）將降至１４﹒２％，預測今年第四季度

的股份回購為２０億美元，２０２２年為２０億美元，２０２３年為１０億美元，並上調

２０２１年的股息預測至２６美仙，但將２０２２年的股息預測保持在２８美仙。

大摩指出，匯控公布了對ＩＦＲＳ １７的初步影響的研究，過渡至ＩＦＲＳ１７或會減少

保險業務的盈利能力約三分之二，假設保險業務的平均稅前盈利為１５至２０億美元，預計到

２０２３年會產生１０億至１３億美元的影響，約佔市場預期稅前盈利２２０億美元之６％。大

摩下調２０２３年、２０２４年及２０２５年的每股盈利預測分別４﹒７％、２﹒９％和２﹒３

％。（ｂｎ）



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