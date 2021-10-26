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26/10/2021 12:03

【房地產稅】大和料改革試點將擴至更多城市，維持行業評級中性

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國務院將在部分地區開展為期５年的房地產稅改革試點。大和
發表研究報告指，房地產稅改革試點似乎會擴展至上海和重慶以外更多城市，尤其需要關注相關
的稅率、地區，以及徵稅標準。該行維持對中國房地產行業「中性」的評級以及偏向選擇具防守
性和財政穩健的房企，重申龍湖集團（００９６０）及華潤置地（０１１０９）的「買入」評級
，目標價分別予５５﹒９元和４４元。
　　報告指出，中國現時只有上海和重慶兩個城市徵收房地產稅，開徵時間為２０１１年，上海
市向新購第二套及以上住房的買家徵收０﹒４－０﹒６％的稅項；而重慶市則向單棟及高檔住宅
徵收０﹒５－１﹒２％的稅。該行相信，不同試點城市會有其各自的徵稅細節，平均樓價升幅較
快的城市很大機會將開徽房地產稅，包括深圳、杭州、南京等。
　　報告又認為，中央徵收房地產稅的目的旨在遏制炒房和改善國家稅制。儘管消息似乎對市場
情緒有負面影響，但預料對樓市的實質影響短期內不會持續，相信中央無意令樓市過份走弱，及
將徵稅標準訂得過於嚴苛。（ａｃ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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