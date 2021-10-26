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即市新聞

26/10/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》若恒指顯著升離２６５６０，代表甚麼？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％
，局勢則分別屬於向好和向淡。中期局勢從偏好轉為向好，證明好友於實力上進一步拋離對手。
只要ＷＢＩ－ＭＴ升上＋１，我們便可中線入市增持１２﹒５％，長線入市增持７﹒５％。另一
方面，主要指數與指數期貨的周線圖形勢亦喜見繼續轉好，令恒指成功升越２６５６０的機會增
大。至於升越的幅度，正路而言，應不會大。然而，若恒指於２６５６０之上真的錄得顯著的再
升幅度，又該如何理解呢？
　　到時，我們現時假設的「ｉｖ浪上升過程已經開始」便不會再是最大機會成為事實的市況發
展模式。換言之，ｉｉｉ浪有可能尚未完結；出現這個可能性，皆因ｉｉｉ－（ｉｖ）浪可被細
分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪，近日的升勢來自ｉｉｉ－（ｉｖ）－ｃ浪。此外，整個ｉｉｉ
－（ｉｖ）浪屬於「不規則平勢形」，而內裡的ｃ浪長度會約為ａ浪的１﹒６１８倍。《經濟通
及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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