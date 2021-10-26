《運籌帷幄－梁業豪》若恒指顯著升離２６５６０，代表甚麼？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為５６﹒２５％和５０％

，局勢則分別屬於向好和向淡。中期局勢從偏好轉為向好，證明好友於實力上進一步拋離對手。

只要ＷＢＩ－ＭＴ升上＋１，我們便可中線入市增持１２﹒５％，長線入市增持７﹒５％。另一

方面，主要指數與指數期貨的周線圖形勢亦喜見繼續轉好，令恒指成功升越２６５６０的機會增

大。至於升越的幅度，正路而言，應不會大。然而，若恒指於２６５６０之上真的錄得顯著的再

升幅度，又該如何理解呢？

到時，我們現時假設的「ｉｖ浪上升過程已經開始」便不會再是最大機會成為事實的市況發

展模式。換言之，ｉｉｉ浪有可能尚未完結；出現這個可能性，皆因ｉｉｉ－（ｉｖ）浪可被細

分為低一級的ａ－ｂ－ｃ三個浪，近日的升勢來自ｉｉｉ－（ｉｖ）－ｃ浪。此外，整個ｉｉｉ

－（ｉｖ）浪屬於「不規則平勢形」，而內裡的ｃ浪長度會約為ａ浪的１﹒６１８倍。《經濟通

及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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