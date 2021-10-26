《缸邊隨筆－石鏡泉》環球加息？

《缸邊隨筆》今周，加拿大、日本、歐洲央行將公布利率決議，美聯儲將進入噤聲期，但仍

有得估。



加拿大央行將公布收緊貨幣政策，首先會收減每周購債至１０億加元，並於今年１２月結束

量化寬鬆，但市場估加拿大要到２０２４年首季之後，才會加息。因此今周加元應不會因收減買

債而有大升幅，目前加央行利率在０﹒２５％。



歐央行曾表示，近期的通脹上升是暫時性的，並明確表示，在平均通脹率未達到２％時，不

會收緊貨幣政策。但金融市場普遍估，歐央行在２０２４年會加息，但在２０２３年底前，歐央

行存款利率維持在－０﹒５％不變，而再融資利率亦會在０％不變。



日本央行應會謂，如新冠肺炎感染人數下降，將逐步取消對疫情的貸款計劃，市場估在

２０２２年３月前這不會出現，反之日央行會盡量延長該貸款計劃，而央行利率將維持在－０﹒

１％。



其他央行的利率則為：英：０﹒１％、澳洲０﹒１％、瑞士－０﹒７５％。



市場最關注的是美聯儲局的收緊ＱＥ和議息取向，美儲局主席鮑威爾最近一段講話有大啟示

性，他謂：



ＦＯＭＣ處於開始Ｔａｐｅｒ（減碼ＱＥ）的正軌之上，將於２０２２年年中完成。我認為

現在是Ｔａｐｅｒ的時候，還沒到加息的時機。如果看到嚴重的通脹，將會使用工具。正密切關

注通脹，將根據情況調整行動。存在高水平通脹延續至２０２２年的可能性。風險明顯轉向供應

瓶頸和通脹上升。復甦是非常不均衡的，我所生活的世界缺乏確定性。就業人數仍比２０２０年

的高點低５００萬。在Ｔａｐｅｒ臨近之際，讓就業增速放緩為時過早。全球供應鏈將逐步恢復

運作。供應限制問題可能會持續到２０２２年。



而在稍早前他在南非央行主辦的線上活動中則表示：



供應瓶頸可能持續更長時間並刺激通脹升高，這顯然是現在的一個風險。我們的政策已經為

應對一系列可能的結果做了充分準備，我確實認為現在已經到了減碼的時候，但加息還言之過早

。風險在於當前的通脹率將開始導致商品價格和工資水平制定者預期未來通脹過高，這可能最終

促使美聯儲採取行動。



最可能的情況是，隨著供應瓶頸緩解（相信最終會），通脹將會回落。如果我們發現通脹率

有持續升高的可能，我們肯定會動用工具來保證物價穩定，同時也會考慮這對我們實現充分就業

目標的影響。現在通過加息收緊貨幣政策為時過早，因為在就業有望強勢復甦、供應鏈問題可能

緩解的情況下，貿然加息會拖累就業增長。如果勞動力市場恢復且供應問題解決，經濟應該會受

到提振。



＊疫情發展 左右加息＊



比較這兩段表態，會知悉，美儲局或起碼鮑威爾對Ｔａｐｅｒ、減ＱＥ、加息的連串考慮，

是要看：



（１）通脹的持續性；



（２）就業人數。



而上述這兩個變數，都是取決於一個因素，就是疫情發展。



假如疫情持續，無改善，以至惡化，則供應鏈仍陷崩裂、通脹不但揮之不去，而且還會持續

上升、惡化，美儲局要加息否？兩難。如不加息，而當其他國家央行都加息時，美國如不跟上，

美匯就會受壓。但如美國要加息，就會碰上一個只有美國才會有的大難題。



美國２０２１年財政預算赤字創下有紀錄以來的第二高，大規模抗疫支出逼使美國政府有龐

大的借貸需求，美國財政部報告顯示，截至９月的財年赤字為２﹒７７萬億美元，去年同期為３

﹒１萬億美元。美國財長耶倫和白宮預算局代理局長Ｓｈａｌａｎｄａ Ｙｏｕｎｇ在一份聲明

中表示，美國２０２１財年的政府支出增長了４﹒１％，達到６﹒８２萬億美元，該增長謂會由

政府收入增長１８﹒３％所抵銷。但迄今為止，就算在民主黨陣內，對加稅是未取得一致意見。



美國的疫情會否減緩？似乎有難度，肆虐英國的Ｄｅｌｔａ變種病毒Ａｙ﹒４﹒２，其傳染

力較Ｄｅｌｔａ是強１０％，已登陸了美國，在未來一、兩個月，就會知悉這個Ｄｅｌｔａ變種

病毒，會否又將美儲局的Ｔａｐｅｒ、減ＱＥ、加息的日程又再推遲。



美國這個處境，亦困擾英、歐、澳、日央行，所以，投資者在看經濟數據之餘亦不能不看疫

情，並要有疫情會主導Ｔａｐｅｒ、減ＱＥ、加息的認識才可。搞笑不？！《資深投資者 石鏡

泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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