【冬日暖意】頤海具外食與家廚概念，冬天需求火辣

《經濟通通訊社記者吳藹林２６日專訊》夏日悶熱的香港，近日也有點秋意。內地亦開始入

冬，中國氣象中心指，由於今年是「雙反聖嬰年」，影響中國的冷空氣活動將比常年更頻繁、更

力度多強。港股中可炒作冬季概念的股份不算多，有羽絨製造商波司登（０３９９８）、火鍋股

海底撈（０６８６２）、呷哺呷哺（００５２０）和九毛九（０９９２２），還有火鍋底料股頤

海國際（０１５７９）。

關於波司登，本通訊社其他文章已曾談及過，有興趣可翻舊聞一閱。海底撈近來發生食物不

足秤醜聞，今年上半年業績翻桌率隨門店數目增加而下滑，未來盈利未必追得上已節節下退的憧

憬。呷哺呷哺醜聞更多，早前北京市、區市場監管局在全市範圍內對連鎖餐廳、網紅餐廳、美食

城等餐飲企業開展了食品安全大檢查，發現呷哺呷哺存在食品安全問題的連鎖餐飲門店數量排在

第三位；中國市監局最近要求各地市場監管部門切實加大違法行為查處力度，增加日常檢查。

食品安全事件發生後，涉事門店所在地市場監管部門要迅速核查，嚴懲食品安全違法行為；

針對此項消息，投資呷哺呷哺的風險比其他餐飲股更大。另外，該集團旗下有子公司被列入經營

異常名單，因企業信息隱瞞真實情況、弄虛作假，或反映如前ＣＦＯ趙怡所指，公司治理方面存

在缺陷和風險。至於九毛九的「慫」火鍋品牌，原本計劃在上季於廣州及上海再開四間新店，但

現有的分店只有兩間，擴張步伐不似預期，集團收入來源仍以太二酸菜魚為主，與冬季概念關係

不大。



＊火鍋底料市場持續擴張，海天敗走銷售額可翻倍＊



至於頤海國際，集團今年上半年收入有逾５７％來自銷售海底撈品牌的火鍋底料及火鍋蘸料

產品；逾２８％來自方便速食（自熱火鍋、自熱米飯、沖泡粉及乾拌飯產品）；逾１２％來自筷

手小廚品牌的中式複合調味料和即食醬產品。其中直接源自海底撈集團及其子公司的收入只佔近

３４％，即使海底撈門店需求增長放緩，以及去海底撈化的推進，集團亦可透過經銷商和電商銷

售推動增長。

據《前瞻經濟學人》統計，去年中國火鍋底料市場規模為１８７﹒７億人幣。預計今年達到

２２４﹒２億人幣、２０２３年３１６﹒２億人幣，２０２５年增至４１７﹒５億人幣，即五年

增長逾１﹒２２倍。受疫情推動下，今年上半年，內地４９﹒３％的消費者偏好在家吃火鍋，其

中四線城市及其他地區的消費者偏好在家吃火鍋的比例達到５９﹒６％。

頤海國際目前與天味食品（滬：６０３３１７）均為中國火鍋底料及中式複合調味料龍頭。

廣發證券早前發表報告，稱２０１９年頤海於中國複合調味料行業的市佔率為７﹒９３％，火鍋

底料中頤海國際市佔率為２０﹒８％，為行業第一。市場近期流出頤海國際的專家交流紀要，該

公司預計火鍋底料類競爭對手海天味業決定退出市場，而行業競爭在第三季已相對緩和，預計下

半年火鍋底料在三、四線城市銷售額可翻倍，而集團餐廳供貨和家庭消費市場等在下半年均有相

應復甦。



＊低價自熱火鍋銷售明年料爆發性增長＊



另外，新型肺炎疫情令中國自熱火鍋需求加速增長，去年中國自熱火鍋行業市場規模約為

９７﹒５５億元人幣，按年升６３﹒２％。頤海預計明年低價小火鍋產品會有爆發性增長，全年

銷售額約６億至７億元人幣，自熱小火鍋代表懶人效應，市場前景良好，惟承認有產品生命周期

較短的弊處。



＊擬今年尾或明年初加價＊



集團曾在六月上調旗下產品終端市場價格。據專家交流紀要，管理層提到原材料價格上漲及整

個行業的費用投入過高，利潤過低導致提價行動。集團計劃在１２月前後將旗下三分之一產品逐

步嘗試性提價，根據經驗，專家預計價格調整幅度約７至１０％。

事實上，海天味業日前鑒於各主要原材物料、運輸、能源等成本持續上漲，決定對醬油、蠔油

、醬料等部分產品的出廠價格進行上調，主要產品調整幅度為３至７％不等，反映頤海管理層所

言非虛。不過，產業本身競爭者眾多，集團推動去海底撈化，布局筷手小廚轉型的結果尚未完全

反映，頤海提價對銷售的影響仍不明朗。

冬季來臨將刺激內地火鍋底料和自熱火鍋銷售屬市場預期之內，頤海國際目前面臨的最大風

險為中國政府嚴懲食品安全違法行為，海底撈主席張勇持有頤海國際３５﹒６１％股份；頤海國

際董事長施永宏同樣也有海底撈的部分股份；縱使頤海近年致力推動去海底撈化進程，兩間公司

在資本面和業務鏈的關係仍然密不可分，且股價表現關聯性甚高，今年１０個月中有７個月齊上

齊落，一旦海底撈受罰，頤海股價很大機會也跟隨向下。

海底撈股價正尋底，頤海短線料受累向下，跌至４１﹒６至４４﹒６元可考慮吸納，上望

５０元以上，跌穿３７元止蝕。

