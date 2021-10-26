《專家之言－李偉傑》新能源股受惠雙碳目標，未來料續跑贏大市

《專家之言》內地提出２０３０年二氧化碳排放量達到峰值、２０６０年碳中和的「雙碳」

目標，在１０月２４日中共中央、國務院發布最新版本的工作意見指出，到２０２５年二氧化碳

排放較２０２０年下降１８％，到２０３０年非石化能源消費比重達２５％，到２０６０年非石

化能源消費比重分別達到８０％以上，實現碳中和目標，意見提出要處理減污降碳和能源安全，

有效應對綠色低碳轉型伴隨的經濟、金融、社會風險，防止過度反應，相信在結構性轉型下，新

能源、環保及電動車等潔淨能源板塊可繼續受惠「雙碳」目標，雖然近期電力股份在煤炭價格高

位急速回吐下帶來投資期望，但始終在結構性改變下，長遠應以主要提供新能源的股份更具政策

扶持帶來吸引力，有能力在未來兩季度跑贏大市。



＊匯控業績早已反映，恒指往上突破需靠科技股＊



恒指方面進入業績公布高峰期，先有匯豐控股（００００５）打頭陣，在信貸損失錄得正回

撥，抵銷了收入跌幅下，今年首九個月列帳面基準稅前利潤為１６２﹒４２億美元，按年上升１

﹒２倍，另外亦宣布斥資最多２０億美元回購股份，並預計將短時間內展開，但股價已從第四季

開始明顯反彈，因市場預計美國明年將有機會開始加息，股價已率先跑出，所以今次出第三季度

業績後，股價急升動力將降低，未來視乎美國加息路向以及回購動作等帶來助力。大市方面預料

在５０天線２５４００點至１００天線２６６００點水平波動，港股能否再往上突破相信要靠科

技股才有這個機會，恒生科技指數近期已重上６７００點之上，短期難免需要整固，要等待科技

指數突破７０００點後，恒指才能再度跟上，而期指將在本周四結算，預期仍可維持在

２６０００點水平結算。《財經評論員 李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者

沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）



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