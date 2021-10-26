  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/10/2021 09:05

《專家之言－李偉傑》新能源股受惠雙碳目標，未來料續跑贏大市

　　《專家之言》內地提出２０３０年二氧化碳排放量達到峰值、２０６０年碳中和的「雙碳」
目標，在１０月２４日中共中央、國務院發布最新版本的工作意見指出，到２０２５年二氧化碳
排放較２０２０年下降１８％，到２０３０年非石化能源消費比重達２５％，到２０６０年非石
化能源消費比重分別達到８０％以上，實現碳中和目標，意見提出要處理減污降碳和能源安全，
有效應對綠色低碳轉型伴隨的經濟、金融、社會風險，防止過度反應，相信在結構性轉型下，新
能源、環保及電動車等潔淨能源板塊可繼續受惠「雙碳」目標，雖然近期電力股份在煤炭價格高
位急速回吐下帶來投資期望，但始終在結構性改變下，長遠應以主要提供新能源的股份更具政策
扶持帶來吸引力，有能力在未來兩季度跑贏大市。

＊匯控業績早已反映，恒指往上突破需靠科技股＊
　
　　恒指方面進入業績公布高峰期，先有匯豐控股（００００５）打頭陣，在信貸損失錄得正回
撥，抵銷了收入跌幅下，今年首九個月列帳面基準稅前利潤為１６２﹒４２億美元，按年上升１
﹒２倍，另外亦宣布斥資最多２０億美元回購股份，並預計將短時間內展開，但股價已從第四季
開始明顯反彈，因市場預計美國明年將有機會開始加息，股價已率先跑出，所以今次出第三季度
業績後，股價急升動力將降低，未來視乎美國加息路向以及回購動作等帶來助力。大市方面預料
在５０天線２５４００點至１００天線２６６００點水平波動，港股能否再往上突破相信要靠科
技股才有這個機會，恒生科技指數近期已重上６７００點之上，短期難免需要整固，要等待科技
指數突破７０００點後，恒指才能再度跟上，而期指將在本周四結算，預期仍可維持在
２６０００點水平結算。《財經評論員　李偉傑》（筆者為證監會持牌人，筆者及╱或有聯繫者
沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事26/10/2021
《神州經脈》中美對話未見實質進展　監管擬設煤炭基準價　滬指跌
財經熱話26/10/2021
港華燃氣配股拓智慧能源　趁消息出貨兼大行唱淡股價轉跌
中國故事26/10/2021
圖解質押羅生門：民企存款遭疑似國企質押　渤海銀行重大合規風險
財經熱話26/10/2021
【電池加價】比亞迪轉錄資金淨賣出主板第二大　績前跟隊沽貨？
財經熱話26/10/2021
【冬日暖意】頤海具外食與家廚概念 冬天需求火辣
專訪26/10/2021
【專訪】陶冬：培育鑽石的出現　或會重新定義鑽石行業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金