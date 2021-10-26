【電池加價】比亞迪半日遭逾一億淨賣出主板第二，跟隊沽貨？

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻２６日報道》隔晚美國電動車公司Ｔｅｓｌａ（美股：ＴＳＬＡ

）股價突破１０００美元，帶挈本港上市的汽車股全線造好。本身已有「中國版Ｔｅｓｌａ」之

稱的比亞迪（０１２１１）疊加自身利好消息，包括分拆半導體業務至深圳創業板上市獲港交所

同意、電池據報下月起加價至少兩成等，刺激股價連續第三個交易日創新高。不過，大戶卻選擇

食胡沽貨，半日錄近１﹒３億元資金淨主動賣出，為三個交易日以來首次。難道散戶也要跟隊沽

貨嗎？



＊分拆半導體上市獲港交所同意，傳電池產品至少加價兩成＊



比亞迪昨晚公告，收到港交所的批覆函，分拆比亞迪半導體到深圳上市獲港交所同意；港交

所並同意豁免公司向股東提供保證配額。比亞迪早於今年６月決定分拆比亞迪半導體上市，相信

分拆將進一步提升多渠道融資能力和品牌效應，通過加強資源整合能力和產品研發能力形成可持

續競爭優勢，比亞迪及半導體業務的估值將得以提升。

分拆獲批或許屬意料之內，不過，今早亦有傳電池加價的消息。據內地媒體報道，今早網傳

一份比亞迪電池價格上調聯絡函。該函顯示，由於市場變化及限電限產影響，鋰電池原材料價格

按年不斷上漲。其中，正極材料ＬｉＣｏＯ２價格升幅逾２倍，電解液價格升幅亦有逾１﹒５倍

，負極材料等供應持續緊張，綜合成本大幅提高。比亞迪決定上調ＣＯ８Ｍ等電池產品單價，統

一加幅至少兩成，下月１日生效。

至於Ｔｅｓｌａ，最新獲大摩升目標價至１２００美元，加上接到租車公司訂購１０萬輛車

的訂單，相當於第三季接近一半出貨量，刺激隔晚股價升近１３％，突破１０００美元，報

１０２４﹒８６元，再創新高，市值突破一萬億美元。



＊逾一億吼高沽貨，資金流向轉差＊



乘著眾多利好因素，比亞迪股價今早高開半成報３１９元，開市後一分鐘已高見３２４﹒６

元，再創歷史新高。不過，大戶吼高位食胡，拖累股價輾轉自高位回落，中午收市升幅收窄至３

﹒６３％，報３１３﹒８元。

據《經濟通ＨＶ２報價系統》數據顯示，截至半日，比亞迪錄得近１﹒３資金淨主動賣出，

扭轉過往五個交易日平均錄得淨買入逾２億的向好勢頭。

若以資金流向分析，比亞迪的主動買沽比率為４６：５４，屬不及格水平，亦較過往五個交

易日差。當中大戶（單宗成交金額大於１００萬元）主動買沽比率則報４５：５５，反映大戶沽

貨態度比散戶更積極。



＊黃瑋傑：關注加價能否轉嫁予消費者＊



輝立證券董事黃瑋傑今早在《經濟通通訊社》財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎ

ｇ》上表示，全球鋰電池、碳酸鋰價格飆升，新能源電池製造商被迫加價將成本升幅轉嫁給車企

，車企繼而再轉嫁給消費者。不過，他關注新能源車企競爭激烈，部分車企未必能將加幅轉嫁予

消費者，繼而使車企盈利能力下降，這點值得關注。

黃師傅亦從技術分析角度分析比亞迪，其股價連日創新高，而ＲＳＩ在昨日亦升至８０以上

，料股價升勢有望持續，黃師傅直言升勢未盡！若以８至１０月的橫行區（約２９５－２３２元

）作中線量度升幅目標，股價有望升至３５０－３５５元。

