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即市新聞

26/10/2021 16:29

《盤後部署》房產稅消息持續困擾內房，港股料反覆上望２６５６０

　　《經濟通通訊社２６日專訊》美股企業業績造好，道指與標指周一反覆破頂，兼創收市新高
，納指亦收揚。恒指開報２６２３４點升１０２點，半日表現反覆，中國擬推房產稅試點期限長
達五年，今日內房股繼續下挫並於午後跌幅擴大，拖累港股最多跌過２２６點見２５９０５點。
阿里健康（００２４１）發盈警料截至９月底止半年轉虧，盤中曾插逾１２％，收市仍跌近１１
％，為表現最差藍籌。港股收報２６０３８點，跌９３點或０﹒３６％，主板成交１１３９﹒
８９億元。國企指數報９２５９，跌６２點或跌０﹒６７％。恒生科技指數報６６５４，跌９０
點或跌１﹒３４％。

＊香港爭取盡快與內地通關有利友邦＊

　　內房資金問題有望抒緩，板塊股價卻遭房產稅試行再度打沉，預計相關消息會持續困擾市場
，惟其他板塊未見受影響，料恒指繼續反覆上望前頂位２６５６０點。
　　中美關係方面，中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國財長耶倫舉行
視訊通話。美方指耶倫坦率地提出關切的問題，包括中美兩國的宏觀經濟和金融發展，期待未來
與劉鶴有更多討論。中方則稱表達了對美國取消加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關
切，雙方均認為加強宏觀政策溝通協調十分重要。按雙方釋出的訊號較理性，未見有火藥味，對
港股暫時未見負面影響。
　　行政長官林鄭月娥指會爭取盡快與內地通關與內地通關，取消大部分豁免檢疫群組，令中央
政府更有信心。加上美國聯儲局主席鮑威爾早前表示，現在是聯儲局減少買債的適當時機，如果
明年年中高通脹持續，將考慮加息，消息有利友邦中長線走勢，短線先看重上紅底。（ｎｓ）

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