  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/10/2021 14:40

【國際要聞】南韓前總統盧泰愚逝世終年８８歲

　　《經濟通通訊社２６日專訊》南韓前總統盧泰愚今日逝世，終年８８歲。盧泰愚１９８８至
１９９３年間任韓國總統，１９９５年因貪污被捕，成為南韓史上首位出庭受審的前總統。他被
判入獄１７年，但在１９９７年獲時任總統金泳三特赦。他近期因慢性病惡化入住首爾國立大學
醫院留醫。（ｊｆ）

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪26/10/2021
【專訪】陶冬：培育鑽石的出現　或會重新定義鑽石行業
財經熱話26/10/2021
《盈起虧落》中興績優逆市俏復旦盈喜大漲　阿里健康料轉虧瀉一成
FOCUS26/10/2021
【FOCUS】冬奧聖火甫抵北京　數字人民幣拉開戰幕
開市Good Morning26/10/2021
黃瑋傑：比亞迪中線上望$350水平　惟電池加價能否轉嫁至消費者需時觀察
香港政情25/10/2021
【選舉改革】立法會選舉12.19舉行　投票時間縮短一小時
中國故事25/10/2021
《神州經脈》房地產稅殺到　煤價調查開啟　滬指收復三千六
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶先申請】免費試用etnet強化版MQ手機串流報價服務

3香港推出全新「5G 股票王」 月費計劃 兼享etnet經濟通串流報價服務

【etnet Bonus 賞你】韓國CORNA韓國消毒抗菌噴霧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金