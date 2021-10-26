【國際要聞】南韓前總統盧泰愚逝世終年８８歲

《經濟通通訊社２６日專訊》南韓前總統盧泰愚今日逝世，終年８８歲。盧泰愚１９８８至
１９９３年間任韓國總統，１９９５年因貪污被捕，成為南韓史上首位出庭受審的前總統。他被
判入獄１７年，但在１９９７年獲時任總統金泳三特赦。他近期因慢性病惡化入住首爾國立大學
醫院留醫。（ｊｆ）
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