【外圍經濟】傳美司法部加緊調查，蘋果面臨反壟斷訴訟

《經濟通通訊社２６日專訊》美媒透露，蘋果公司極可能遭到美國司法部的反壟斷訴訟。報
道引述消息人士稱，司法部自夏季以來已加快了調查進度，包括向蘋果的商業夥伴發出傳票，並
增加辦案人手等。司法部是於２０１９年展開調查。報道指，司法人員認為蘋果涉及「嚴重」案
情，調查範圍廣泛且仍未結束。部分受關注領域包括蘋果的Ａｐｐｌｅ Ｓｔｏｒｅ等應用程式
，及相關使用規則。（ｊｆ）
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