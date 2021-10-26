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26/10/2021 18:08

《台股攻略－黃振宇》美電動車特斯拉創高，相關概念股上揚

　　《台股攻略》美股電動車大廠特斯拉股價續創高，市值突破１兆美元，電動車概念股亦表現
活躍，台股早段上揚，而手機晶片大廠聯發科業績造好，台積電及大立光等電子股份齊升，指數
最終升１４０點，收１７０３４點，三大法人合共淨買入８４﹒１１億元（新台幣．下同），成
交金額為３０４６億元。
　　電動車大廠特斯拉股價續創高，更傳出奪得美國汽車租賃公司Ｈｅｒｔｚ的訂單，消息刺激
台股的汽車板塊上揚，鴻海收１０９元，升１％。車用零配件廠智伸科曾一度漲停，收市升４﹒
８％。麗清及和大升超過３％，為升、英利─ＫＹ、劍麟、吉茂及泰車均升均２％。台積電收
５９９元，升１﹒１％；聯電收５９﹒８元，升０﹒７％。ＩＣ設計大廠聯發科受惠產品組合優
化及漲價效益，今日（２６日）公布第三季稅後純利達２８３﹒６１億元，按年升１１２％，續
創六年新高，股價收９４６元，升０﹒９％。大立光自今日起進行回購公司股份，預計回購
１３４２張，消息刺激股價開市漲停，最終收２１６０元，升７﹒２％，光學鏡頭的玉晶光亦升
６﹒９％，收４２０元，創近１個月新高。「元宇宙」概念熱潮持續，相關股份的宏達電獲資金
追捧，雖然其股價近來出現猛漲的異常狀況，被證交所列為處置股票至１１月１０日，但股價仍
漲停，收５８﹒３元，續創３年新高，同集團的威盛及威鋒電子亦同步漲停。
　　台股今日站上萬七關口，但整體偏向震盪格局，建議短期需注意高追風險，選股上可留意較
強勢的半導體、ＩＣ設計及電動車等科技板塊。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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