《台股攻略－黃振宇》美電動車特斯拉創高，相關概念股上揚

《台股攻略》美股電動車大廠特斯拉股價續創高，市值突破１兆美元，電動車概念股亦表現

活躍，台股早段上揚，而手機晶片大廠聯發科業績造好，台積電及大立光等電子股份齊升，指數

最終升１４０點，收１７０３４點，三大法人合共淨買入８４﹒１１億元（新台幣．下同），成

交金額為３０４６億元。

電動車大廠特斯拉股價續創高，更傳出奪得美國汽車租賃公司Ｈｅｒｔｚ的訂單，消息刺激

台股的汽車板塊上揚，鴻海收１０９元，升１％。車用零配件廠智伸科曾一度漲停，收市升４﹒

８％。麗清及和大升超過３％，為升、英利─ＫＹ、劍麟、吉茂及泰車均升均２％。台積電收

５９９元，升１﹒１％；聯電收５９﹒８元，升０﹒７％。ＩＣ設計大廠聯發科受惠產品組合優

化及漲價效益，今日（２６日）公布第三季稅後純利達２８３﹒６１億元，按年升１１２％，續

創六年新高，股價收９４６元，升０﹒９％。大立光自今日起進行回購公司股份，預計回購

１３４２張，消息刺激股價開市漲停，最終收２１６０元，升７﹒２％，光學鏡頭的玉晶光亦升

６﹒９％，收４２０元，創近１個月新高。「元宇宙」概念熱潮持續，相關股份的宏達電獲資金

追捧，雖然其股價近來出現猛漲的異常狀況，被證交所列為處置股票至１１月１０日，但股價仍

漲停，收５８﹒３元，續創３年新高，同集團的威盛及威鋒電子亦同步漲停。

台股今日站上萬七關口，但整體偏向震盪格局，建議短期需注意高追風險，選股上可留意較

強勢的半導體、ＩＣ設計及電動車等科技板塊。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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