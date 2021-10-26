《窩輪豪情－梁業豪》應有反彈浪提早完結的準備

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費

業、金融業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為小鵬

汽車（０９８６８）、理想汽車（０２０１５）與比亞迪股份（０１２１１），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選海底撈（０６８６２）、攜程集團（０９９６１）與恒安國際（０１０４４）。

無論港股近日的升浪屬於（Ｃ）－１－ｉｖ浪或是（Ｃ）－１－ｉｖ－（ａ）浪，恒指目標

均為２６５６０。至今指數只曾高見２６２３５，卻算是接近目標；因此，我們不應排除反彈浪

已經提早完結的可能性。短線投機者應開始減小應市注碼，準備退守低位；至於中長線投資者，

則可考慮趁高將弱勢股沽出，候低補回一些強勢股。１０月份股市即將完結，正如筆箸與《經濟

通》助理財經編輯梁凱菱小姐於上月１４日舉行的網上講座內研究所得，本月港股上升居多。有

關我們的分析理論，以後本年餘下兩個月的港股走勢預測，歡迎大家重溫該網上講座的足本版Ｙ

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《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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