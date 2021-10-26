《談國論企－黎偉成》中國進出口前三季穩增態佳

《談國論企》中國的進出口在２０２１年前三季度保持相對穩快增長佳態，特別是以高技術

高設備等產品為主等一般貿易主項，出口和進口普見快速的增長，尤為難得的是傳統加工貿易，

亦相對穩增，顯政府以新與舊、資金密集和勞工密集等雙結合的工貿政策，取得持續性的優異成

績。惟多項能源資源商品的進口，近期出現不同程度減緩，顯然受美國硬製的以芯片為主的全球

供應鏈短缺，和惡疫使海上運輸樽頸等困，須設法化解。



＊輸美大增添貿盈顯美對華貿戰大失敗＊



來自中國海關總署所發布的資料，中國的進出口貿易於２０２１年９月份達３﹒５３萬億元

（人民幣．下同），同比增長１５﹒４％，比８月份達３﹒４３萬億元的１８﹒９％升幅低３﹒

５個百分點，但相對於７月份１１﹒５％，隔月比較仍有３﹒９個百分點的提升，此使進出口於

１－９月份累計２８﹒３萬億元同比增２２﹒７％。能夠保持雙位數的增長，在美歐等環球各地

的疫情險惡和經濟低迷情況底下，是為相當難得的外貿表現。尤其是中國在７月份面對疫情再反

覆和暴雨等問題，在中央科學統籌疫情防控和經濟發展，到８、９月便有效應對疫情等多重考驗

，使工貿發展基本恢復常態。

有多個最新發展值得注意，重點當然是（一）中國與各主要市場的雙邊貿易，無疑保持增長

放緩之態，惟這是２０２０年初的比較基礎因疫情而偏低，年中則因美歐反覆重啟經濟使比較基

礎較高之所致，整體是屬於可以接受的穩中較快發展，特別是（Ｉ）對美國的進出口，於

２０２１年１－９月份累計３﹒５２１萬億元同比增長２４﹒９％，較１－８月份３﹒０５萬億

元增２５﹒８％和１－７月份２﹒６２萬億元增２８﹒９％，乃預期的有序增長放緩，實際仍是

高增長，而中國於１－９月份（ｉ）對美的出口２﹒６６萬億元增２２﹒６％和（ｉｉ）進口美

國貨升３２﹒６％，（ｉｉｉ）對美仍有貿易順差１﹒８１２萬億元，同比大幅增長近兩成。

特朗普單邊對華輸美商品加徵關稅，未生遏制和壓華之效，反而美國人民在惡疫衝擊底下得

增價廉物美的中國貨，拜登保特魔劣策，差矣！

至於中國對另四個主要市場的雙邊貿易，於１－９月份的增幅同樣比對上的多月份有所放緩

，如（ＩＩ）對東盟的進出口４﹒０８萬億元，同比增長２１﹒１％，其中對東盟出口２﹒２４

萬億元同比增長１９﹒９％

，續為中國最大的貿易夥伴，位於次席者（ＩＩＩ）歐盟，進出口３﹒８８萬億元同比增２０﹒

５％，輸歐商品２﹒３７萬億元上升２１﹒８％，（ＩＶ）對日本進出口１﹒７萬億元增１１﹒

４３％，惹人注目的是（Ｖ）對韓國雙邊貿易１﹒７萬億元，增１７﹒５％。

主要貿易夥伴的雙邊貿易保持相對快速增長，顯然受惠於（二）中國的出口商品結構有重大

的改進，強化對發達國家和正在冒起的國家或地區銷售能力，特別是機電產品的出口於２０２１

年１－９月份累火計９﹒１５萬億元，同比增長２３％，與１－８月７﹒９８萬億元的２３﹒８

％升幅相去不遠，且於整體進出口貿易佔比５８﹒８％，較上年同期提升０﹒３個百分點；其中

自動數據處理設備及其零部件出口同比增１２％，手機、汽車分增１４﹒４％與１倍。



＊高技術及勞工密集出口皆增兩條腿走路＊



此為國家多年來積極扶持企業不斷提升商品和服務質素、強化研發創新等政策，至今取得良

性成效。相信在５Ｇ以至６Ｇ新年代推動在全國智能化的發展，今後會在世界各地市場爭取更多

高技術、高服務的市場。

同樣重要的，當然是（三）以勞工密集的製造業產品出口於前三季度同比仍然能夠增長９﹒

５％，其中醫藥材及藥品同比增長１﹒０８倍，玩具產品升３４﹒６％、家具增２７﹒９％和箱

包增２５﹒７％。中國有數以億計的勞動人口，無疑有頗不少可以參與高技術製造業和高技術服

務業的生產，但仍有相當部分要在勞工密集工業就業，「兩條腿走路」，正確。

引人關注的，是（四）中國的進口能源資源類商品，近期有持續減少或少增傾向，其中原因

為國際商品價格飆升之所致：（１）鐵礦砂於前三季度累計進口量８﹒４２億噸，同比減少３％

，因平均每噸價１１５９﹒８元同比急漲６７﹒５％；（２）原油３﹒８７億噸更減少６﹒８％

，均價３０８２﹒５元的升幅為３２﹒８％。煤、銅、成品油等商品的進口有不同程度的減少，

皆因來價大幅增長，大豆所遇之況亦然。

中國已積極部署增加能源、資源等方面的投資、生產和儲備。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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