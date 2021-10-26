《午市前瞻》大市暫時缺乏消息刺激，２６５００點水平料現阻力

《經濟通通訊社２６日專訊》恒生指數半日收市報２６０２８，跌１０３點或０﹒３９％，

主板成交６１５﹒４億元。恒生中國企業指數報９２５１，跌７１點或０﹒７６％。恒生科技指

數報６６４６，跌９７點或１﹒４５％。





＊麥嘉嘉：比亞迪高位現陀螺不宜高追＊



大市目前仍在２６０００點關爭持，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表

示，市場目前仍未有任何消息推動大市向上，暫時處窄幅上落，料短線支持位在十天平均線約

２５７００點水平，阻力位就在百天平均線２６５００點。另外，她指１１月將有「六中全會」

及全球氣候會議兩大事件，並預計氣候會議可能提到「碳中和」理念，投資者可留意相關概念股

。

受惠Ｔｅｓｌａ市值破萬億美元，以及比亞迪（０１２１１）分拆半導體公司上市等消息推

動，比亞迪股價今早曾破頂，最高升至３２４﹒６元。麥嘉嘉指出，比亞迪在高位出現「陀螺」

形態，或反映市場正在消化以上利好消息，未有持貨的投資者不宜高追，可待股價降至十天平均

線約２８０元水平再作部署。她又指，汽車股受惠「碳中和」及國策，可作長線部署，惟近期鋰

電池價格較波動，短期內可能會影響汽車股的升勢。（ｅｒ）

