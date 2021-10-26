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即市新聞

26/10/2021 12:45

《午市前瞻》大市暫時缺乏消息刺激，２６５００點水平料現阻力

　　《經濟通通訊社２６日專訊》恒生指數半日收市報２６０２８，跌１０３點或０﹒３９％，
主板成交６１５﹒４億元。恒生中國企業指數報９２５１，跌７１點或０﹒７６％。恒生科技指
數報６６４６，跌９７點或１﹒４５％。


＊麥嘉嘉：比亞迪高位現陀螺不宜高追＊

　　大市目前仍在２６０００點關爭持，申萬宏源投資顧問部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表
示，市場目前仍未有任何消息推動大市向上，暫時處窄幅上落，料短線支持位在十天平均線約
２５７００點水平，阻力位就在百天平均線２６５００點。另外，她指１１月將有「六中全會」
及全球氣候會議兩大事件，並預計氣候會議可能提到「碳中和」理念，投資者可留意相關概念股

　　受惠Ｔｅｓｌａ市值破萬億美元，以及比亞迪（０１２１１）分拆半導體公司上市等消息推
動，比亞迪股價今早曾破頂，最高升至３２４﹒６元。麥嘉嘉指出，比亞迪在高位出現「陀螺」
形態，或反映市場正在消化以上利好消息，未有持貨的投資者不宜高追，可待股價降至十天平均
線約２８０元水平再作部署。她又指，汽車股受惠「碳中和」及國策，可作長線部署，惟近期鋰
電池價格較波動，短期內可能會影響汽車股的升勢。（ｅｒ）

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