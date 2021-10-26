《美元走勢－羅明立》美匯由技術走勢主導，日圓仍然是易跌難升

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１３﹒９９ １１３﹒９９ １１３﹒７２

歐元╱美元 １﹒１５９８ １﹒１６１０ １﹒１５９７

英鎊╱美元 １﹒３７８１ １﹒３７８５ １﹒３７５７

美元╱瑞郎 ０﹒９２０９ ０﹒９２０９ ０﹒９１９８

美元╱港元 ７﹒７７３９ ７﹒７７５０ ７﹒７７３２

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《美元走勢》德國１０月ＩＦＯ商業景氣指數由９８﹒９回落至９７﹒７。美國聯儲局主席

鮑威爾承認通脹持續時間可能較局方預期的要長，前主席格林斯班也警告通脹明顯上升的持續性

威脅。市場仍然估計局方會於下周的議息會議宣布縮減目前每月１２００億美元的資產購買規模

。美匯指數連續５日守住９３﹒５０後迎來一波反彈，曾經逼近９４關口。市場缺乏重要消息推

動，技術走勢主導市況，若美匯能重上９４﹒２０，走勢有望進一步改善。

市場預計日本央行周四（２８日）的會議不會改變其鴿派政策立場，昨日（２５日）美元兌

日圓回升近１１４。除非避險需求上升，日圓受債息差距擴大的拖累，仍然是易跌難升。歐元一

度跌穿１﹒１６但暫時仍在此水平爭持，初步阻力１﹒１６２０，看淡。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒１６１０ １﹒１５２０ １﹒１６３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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