《本港經濟》９月出口貨值按年升１６﹒５％，遜市場預期

《經濟通通訊社２６日專訊》政府統計處公布，今年９月份本港整體出口按年升１６﹒５％

至４４１８億元，較８月升２５﹒９％收窄，並較市場預測升２０﹒６％為低，而進口貨值則升

２３﹒５％至４８４２億元，雖然升幅比８月的２８﹒１％低，但卻高於市場預估的２１﹒９％

升幅。今年９月份錄得有形貿易逆差４２４億元，相等於商品進口貨值的８﹒８％。



＊首九個月出口貨值按年升２７﹒３％＊



今年首九個月的商品整體出口貨值按年上升２７﹒３％，而商品進口貨值上升２６﹒５％，

期內錄得有形貿易逆差２７１２億元，相等於商品進口貨值的７％。

經季節性調整的數字顯示，今年第三季與對上一季比較，商品整體出口貨值上升０﹒３％。

同時，商品進口貨值上升２﹒１％。



＊輸往內地及歐美等市場錄雙位數增長＊



政府發言人表示，即使比較基數偏高，９月份商品出口貨值繼續按年顯著增長１６﹒５％。

輸往內地、美國、歐盟和其他主要亞洲市場錄得雙位數增長。今年首九個月合計，商品貿易總額

達７４３３７億元，較２０１８年同期的高位超出１３﹒２％。展望未來，環球經濟復甦應會繼

續支持外部需求。然而，疫情發展尤其是更具傳染性的變種病毒的威脅，仍然會為環球經濟前景

帶來不確定性。同時，多個地方的供應瓶頸可能會阻礙環球生產和貿易活動。政府會密切留意相

關情況。（ｃｌ）

