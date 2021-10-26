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26/10/2021 18:53

【恒大困局】據報中國敦促恒大許家印動用個人身家償付債務

　　《經濟通通訊社２６日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，中國監管部門敦促恒大
（０３３３３）主席許家印拿出個人身家緩解恒大不斷加劇的債務危機。
　　知情人士稱，中國恒大此前未能在９月２３日按期兌付一筆美元債利息，有關部門之後對許
家印做出上述指示。
　　知情人士表示，中國多地政府正在監管恒大的銀行帳戶，確保公司資金用於在建住宅項目完
工，而不是轉變用途償還債權人。（ｂｉ）

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