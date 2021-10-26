【港所預測】分析料港交所第三季盈利跌近５％，投資收益或下滑

《經濟通通訊社２６日專訊》港交所（００３８８）將於明日（２７日）公布截至今年９月
底止第三季業績，據彭博綜合券商預測，港交所第三季純利介乎３１﹒８６億至３２﹒８７億元
，較２０２０年第三季純利３３﹒４７億元，按年跌１﹒８％至４﹒８％，中位數為３１﹒９億
元，按年下跌４﹒７％；第三季收入將介乎５１﹒６２億至５２﹒７２億元，其中位數為５２﹒
１７億元，按年跌１﹒７％。市場普遍關注集團投資收益、每日成交量（ＡＤＴ）對盈利的影響
，以及ＭＳＣＩ Ａ股期貨的推出及港交所在互聯互通方面的進程等。
＊匯證及瑞信料港交所上季盈利放緩，瑞信下調ＡＤＴ預測＊
匯證表示，受到股本證券每日成交量（ＡＤＴ）、衍生品及投資收入所影響，預計港交所第
三季度盈利將放緩，估計第三季度每股盈利為２﹒４７元，按年下跌６﹒９％。該行認為，隨著
ＭＳＣＩ Ａ股期貨的推出，但收入貢獻或需時，預計收入貢獻將在明年回升，並在２０２３年
進一步增長。匯證將港交所目標價由５６４元下調至５１０元，評級由「買入」降至「持有」。
瑞信預計，港交所第三季度收入將按年增長約１％，預計第三季度稅後淨利潤將下降約２％
至３３億元，亦將第四季度ＡＤＴ預測從１９７０億元下調至１６８０億元，原因是市場情緒不
太樂觀和主要的ＩＰＯ受阻，認為如果監管不確定性減少，ＩＰＯ的潛在恢復可能會促進市場活
動。該行又預計，在２０２３年財年，其ＭＳＣＩ Ａ５０期貨名義交易量將達１倍單向的北向
ＡＤＴ，又指港交所在９月啟動ＳＰＡＣ市場諮詢，有助吸引更多市場參與者。瑞信亦將港交所
目標價由５９０元下調至５６９元，但重申「優於大市」評級。
＊瑞銀：ＭＳＣＩ Ａ股期貨及債券通「南向通」標誌互聯互通取得突破＊
瑞銀亦預計港交所今年第三季盈利按年下跌約５％至３２億元，料交易相關收入將會增加，
但相關收入將被較低的投資收入所抵銷，該行相信港交所在互聯互通方面的長遠投資主題維持不
變，包括債券通「南向通」等。該行將港交所目標價由５９２元降至５７５元，維持「買入」評
級。
瑞銀續指，其長期主要催化劑，包括港交所在ＩＰＯ方面的獨特地位以及推出更多衍生產品
等，而滬港通交易活動依然強勁，但預計投資收入將繼續低迷，與今年第二季相似，又指中國與
全球資本市場之間的連接可能會繼續推動港交所的增長，最近公布了ＭＳＣＩ中國Ａ５０互聯互
通指數期貨和債券通「南向通」，標誌著港交所在互聯互通方面取得突破。（ｂｎ）
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