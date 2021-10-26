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26/10/2021 15:17

【新冠肺炎】陳智思：若外地感染率下降，或可縮減入境檢疫日數

　　《經濟通通訊社２６日專訊》行政會議召集人陳智思在一個網上論壇提到本港入境隔離措施
，指有人因公幹和家庭團聚等原因，經常與國際往來，他們希望有較少限制，亦有人希望前往內
地。他認同可因應外地有地方感染率下跌，本港或可縮減從相關地區入境人士的檢疫日數，現時
部分地區入境香港需隔離２１日，未來或可逐步減至１４日，但關鍵在於何時做及怎樣做。

＊無意競選特首，需思考如何與深圳發揮協同效應＊

　　陳智思在論壇上被問到會否競逐下屆特首時，他表示不會，認為特首要獲中央信任，同時要
向香港人負責，並非任何人均可勝任。他提及下屆政府工作時指，現時市民輪候公屋需時５－６
年，本港已計劃未來１０年興建大量公、私營房屋。又提到中央認可香港作為國際金融中心地位
，但認為香港亦可以發展科技行業，同時可以與鄰近的深圳發揮協同效應。

＊ＥＳＧ現成一個可行的商業模式＊

　　陳智思指，現時社會由上而下落實ＥＳＧ，相信會為行業創造新機遇，不少政府或私人基金
投資在相關的解決方案，預料會形成新的生態平衡。他又指，現時ＥＳＧ變成一個可行的商業模
式，不少銀行、企業都將其加入ＫＰＩ指標當中，可見行業認真對待ＥＳＧ，並非可有可無的報
告。
（ａｃ）

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