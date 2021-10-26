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26/10/2021 10:58

【新冠疫苗】衞生署接科興更改疫苗適用至３歲或以上，交專家審批

　　《經濟通通訊社２６日專訊》衞生署表示，政府已於本月中旬，收到科興申請更改疫苗的適
用年齡至３歲或以上，並就科興提交資料進行審核及跟進。發言人回覆查詢時表示，有關申請，
將會交予疫苗顧問專家委員會考慮及作出審批建議，並向食物及衞生局局長提出建議是否批准。
　　根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》，科興疫苗現時獲當局認可，適用於１８歲或以
上人士接種。（ｈｙ）

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