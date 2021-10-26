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26/10/2021 16:26

《小傳日記》魚缸迷失方向，穩守二萬六點，汽車啤酒就炒起

　　《小傳日記》美股道指標指隔晚（２５日）繼續創新高，帶動魚缸高開１０２點報
２６２３４但已見全日最高位。未幾科技股開始腳軟，加上內房、同保險股調整，搞到魚缸最多
曾跌超過２００點。不過臨尾ＡＴＭ跌幅收窄，最終魚缸收報２６０３８點，跌９３點或跌唔夠
１巴仙，主板成交１１３９﹒８９億銀。國企指數報９２５９點，跌６２點或跌１巴仙。恒生科
技指數報６６５４點，跌９０點或跌１巴仙。
　　Ａ股同樣走低。上證綜合指數報３５９７點，跌１２點或跌唔夠１巴仙，成交４６５１﹒
８０億銀人民幣。深證成份指數報１４５５２點，跌４３點或跌唔夠１巴仙，成交３０１２﹒
９９億銀人民幣。
　　昨晚特斯拉一日內刷新三項紀錄，先獲史上最大新能源汽車訂單、股價突破千銀、市值問鼎
萬億，帶動電動車概念股氣氛。比亞迪（０１２１１）升３巴仙，報３１１﹒４銀再創新高；小
鵬汽車（０９８６８）升９巴仙，報１９０﹒３銀；理想汽車（０２０１５）升５巴仙，報
１３３銀；億和（００８３８）升４０巴仙，報１﹒０５銀；力勁（００５５８）升８巴仙，報
２１﹒１５銀。
　　科技股普遍回吐。阿里健康（００２４１）估計中期盈轉虧，全日跌１１巴仙，報１０﹒
９８銀；阿里（０９９８８）跌３巴仙，報１６９﹒５銀；騰訊（００７００）跌１巴仙，報
５０２銀；美團（０３６９０）跌１巴仙，報２８３銀。
　　招商證券預計今年第四季至明年初，各啤酒企業會出現加價潮，啤酒股超高。百威亞太
（０１８７６）現價升４巴仙，報１９﹒２８銀；青啤（００１６８）升８巴仙，報６５﹒６５
銀；潤啤（００２９１）升６巴仙，報６２﹒４５銀。
　　內房及物管股急挫，大和估計房產稅改革繼續擴展。合景泰富（０１８１３）跌９巴仙，報
７﹒０５銀；融創（０１９１８）跌７巴仙，報１７﹒４８銀；潤地（０１１０９）跌７巴仙，
報３１﹒２銀；碧桂園服務（０６０９８）跌１巴仙，報６４﹒０５銀。
　　魚缸上到來二萬六呢個阻力位又再次迷失方向，建議可以科技股有貨就減，但調整再低吸。
大家可以繼續留意工業股好似手機設備、光伏玻璃等等，估計繼續為之後的炒作重點。



　　　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確

　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
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