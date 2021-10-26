《小傳日記》魚缸迷失方向，穩守二萬六點，汽車啤酒就炒起

《小傳日記》美股道指標指隔晚（２５日）繼續創新高，帶動魚缸高開１０２點報

２６２３４但已見全日最高位。未幾科技股開始腳軟，加上內房、同保險股調整，搞到魚缸最多

曾跌超過２００點。不過臨尾ＡＴＭ跌幅收窄，最終魚缸收報２６０３８點，跌９３點或跌唔夠

１巴仙，主板成交１１３９﹒８９億銀。國企指數報９２５９點，跌６２點或跌１巴仙。恒生科

技指數報６６５４點，跌９０點或跌１巴仙。

Ａ股同樣走低。上證綜合指數報３５９７點，跌１２點或跌唔夠１巴仙，成交４６５１﹒

８０億銀人民幣。深證成份指數報１４５５２點，跌４３點或跌唔夠１巴仙，成交３０１２﹒

９９億銀人民幣。

昨晚特斯拉一日內刷新三項紀錄，先獲史上最大新能源汽車訂單、股價突破千銀、市值問鼎

萬億，帶動電動車概念股氣氛。比亞迪（０１２１１）升３巴仙，報３１１﹒４銀再創新高；小

鵬汽車（０９８６８）升９巴仙，報１９０﹒３銀；理想汽車（０２０１５）升５巴仙，報

１３３銀；億和（００８３８）升４０巴仙，報１﹒０５銀；力勁（００５５８）升８巴仙，報

２１﹒１５銀。

科技股普遍回吐。阿里健康（００２４１）估計中期盈轉虧，全日跌１１巴仙，報１０﹒

９８銀；阿里（０９９８８）跌３巴仙，報１６９﹒５銀；騰訊（００７００）跌１巴仙，報

５０２銀；美團（０３６９０）跌１巴仙，報２８３銀。

招商證券預計今年第四季至明年初，各啤酒企業會出現加價潮，啤酒股超高。百威亞太

（０１８７６）現價升４巴仙，報１９﹒２８銀；青啤（００１６８）升８巴仙，報６５﹒６５

銀；潤啤（００２９１）升６巴仙，報６２﹒４５銀。

內房及物管股急挫，大和估計房產稅改革繼續擴展。合景泰富（０１８１３）跌９巴仙，報

７﹒０５銀；融創（０１９１８）跌７巴仙，報１７﹒４８銀；潤地（０１１０９）跌７巴仙，

報３１﹒２銀；碧桂園服務（０６０９８）跌１巴仙，報６４﹒０５銀。

魚缸上到來二萬六呢個阻力位又再次迷失方向，建議可以科技股有貨就減，但調整再低吸。

大家可以繼續留意工業股好似手機設備、光伏玻璃等等，估計繼續為之後的炒作重點。







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