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即市新聞

26/10/2021 17:30

【理財通】富達國際：互聯互通下投資機遇多，帶動資金流向香港

　　《環富通基金頻道２６日專訊》隨著跨境理財通於上周二（１９日）起開展服務，加上債券
「南向通」於９月正式推出，標誌著香港與中國內地資本市場互聯互通的新里程碑。財政司司長
陳茂波近日更表示，會繼續與內地保持溝通，爭取開展多項互聯互通的安排。

＊陳詠詩：促進跨境人幣投資，可推出更多人幣計價債券股票＊
　
　　富達國際亞洲固定收益投資總監陳詠詩表示，跨境理財通、債券通以及股票通等互聯互通機
制的推出，一方面促進了外匯資金兌換業務，促進跨境人民幣投資，讓投資變得更方便，繼而進
一步提升香港作為人民幣離岸中心的地位；另一方面，未來香港在互聯互通機制下，亦可考慮推
出更多以人民幣計價的債券甚至是股票，從而為投資者提供更多選擇。此外，跨境人民幣帶動資
金流向香港市場，亦有助鞏固香港的國際金融中心地位。

＊中國機構投資者債券選擇更多，香港發展綠色債券＊
　
　　債券通下的「南向通」於９月２４日正式開始，由於境外美元債券流通性較高，而且債券種
類繁多及擁有國際評級，富達預期「南向通」交投在中長期將逐步增加，為中國境內機構投資者
提供更多元化的債券投資選擇，並可直接參與境外債券市場。根據現時市場動態，預料「南向通
」額度或在六至九個月內用盡。
　　目前境?投資機構主要透過「南向通」為境內投資者增加投資選擇，及提高大類資產配置的
靈活度，令投資組合更多元化，並增強境內投資者對跨境資本流動和匯率管理的意識。境內投資
機構現階段主要關注境外發行的人民幣債券、香港債券及中資美元債券，當中包括中國投資級別
債券。預期由於內地綠色債券發展蓬勃，隨著香港趨向發展綠色債券，香港政府在未來五年預計
將發行１７７５億港元綠色債券，將為香港債券市場帶來顯著的投資機遇，為境內以及海外機構
投資者提供另一綠色債券選擇。（ｗａ）

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