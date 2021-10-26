《匯海澤言－葉澤恆》通脹問題料持續至明年，留意提早加息風險

《匯海澤言》能源價格及供應鏈問題引發的物價上升，已經持續了大半年。但到目前，似乎

仍未有結束的跡象。在資源短缺、工人短缺、貨船短缺、貨櫃短缺等情況下，不少企業已經開始

透過加價，把成本上升的問題轉嫁至消費者。例如連鎖雜貨商務Ｄｏｌｌａｒ Ｔｒｅｅ宣布，

旗下所有Ｄｏｌｌａｒ Ｔｒｅｅ Ｐｌｕｓ的商品價格將會上調，未來不再只賣１美元。物流

企業ＦｅｄＥｘ及全球第六大的食品企業Ｇｅｎｅｒａｌ Ｍｉｌｌｓ亦宣布加價。消費品企業

聯合利華及雀巢亦宣布，分別加價４﹒１％及２﹒１％，而後者更不排除進一步上調價格。

有美國物流公司高層表示，洛杉磯港及長灘港佔處理美國貨櫃約四成。當地兩大港口有百多

台起重機，但由於疫情與及接種疫苗的問題，令目前只有七台起重機可以運作，令處理貨物的速

度相當緩慢。即使美國總統拜登於兩周前宣布容許洛杉磯港及長灘港實施每日２４小時，每周７

日的運作，但似乎無補於事。



＊不同航運指數反映不同需求＊



近期可能有讀者表示，國際航運指數有所回落。的確，波羅的海指數自踏入１０月６日高見

５６４７點之後便持續回落，直到昨日已經由高位回調超過２４％。當中，以海岬型指數（ＢＣ

Ｉ）的跌幅最大。今個月下跌超過３５％。這個指數主要是反映運送焦煤、燃煤、鐵礦砂、磷礦

石、鋁礬土等資源。這個指數下跌，主要是由於中國為了明年２月在北京舉行冬奧，嚴格執行環

保限產的政策，令粗鋼生產將會大幅減少至明年首季。另外，十一長期間後，中國在處理貨物上

的能力回升，亦令海岬型指數回落。

但隨著美國穀物出口旺季的到臨，令主要反映運送民生物資及穀物的巴拿馬型指數（ＢＰＩ

）本月反覆上升。本月到昨日已經上升近８％。另外，國際對石油的需求殷切，令成品油油輪指

數（ＢＣＴＩ）及原油油輪指數（ＢＤＴＩ）持續上升。總括而言，由於目前各國經濟處於疫後

復甦期，故需求可能出現較明顯反彈之餘，供應量卻未能跟上，帶動物價持續上升。預料這個情

況，可能會持續至明年。



＊留意聯儲局有提前加息的風險＊



至於通脹問題，美國高通脹問題似乎於短期內持續。前聯儲局主席格林斯潘表示，美國存在

通脹持續上升的威脅，而且目前趨勢指向遠高於過去二十年的２％平均值。他表示，政府債務上

升及其他潛在因素，或令通脹長期保持在較高水平。如果政府進一步推出刺激財政措施，他認為

聯儲局需要壓抑部分對經濟的支持。

至於現任聯儲局主席鮑威爾就表示，目前是適當時間開始減少買債，但加息仍太早。惟他表

示，如果通脹持續上升，局方將採取措施應對。若留意由彭博提供的資料顯示，市場目前估計聯

儲局在明年７月加息的機會率超過八成。因此，投資者要留意美國通脹會否持續至明年首季。若

高通脹問題持續，預料聯儲局有可能提前加息，而投資者要留意有關風險。

若美匯指數未來數日能夠企穩於９３﹒５之餘，更升穿９３﹒９以上，料美匯指數這輪調整

將會告一段落。一旦成功企穩於９４以上，可能在下周議息前挑戰近期高位９４﹒５９８左右。

最後，由於筆者即將離開公司，故本欄將會稍為暫停，希望在不久的將來再為《經濟通》撰

寫文章。筆者要多謝各位《經濟通》員工的幫忙，與及讀者的支持。後會有期，再見！！

《東亞銀行高級外匯市場策略師 葉澤恆》



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