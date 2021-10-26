《威少看世界－張少威》美國「進步派」在波士頓試水

《威少看世界》民主黨幾十年來一直控制著波士頓政壇，從１９３０年開始，歷任市長都是

祖先來自愛爾蘭或意大利的民主黨籍男性政客，但今年出現了歷史性的轉變。參加９月１４日市

長初選的主要候選人都是有色人種（非白人），而且５人當中有４位是女性。得票最多的是父母

來自台灣的華裔候選人吳彌（Ｍｉｃｈｅｌｌｅ Ｗｕ），名列第二的阿妮莎．埃塞比．喬治（

Ａｎｎｉｓｓａ Ｅｓｓａｉｂｉ Ｇｅｏｒｇｅ）的父親是突尼斯移民，其波蘭裔母親出生在

德國。按照當地法律，吳彌與埃塞比．喬治將在１１月２日（下周二）爭奪市長寶座，而三位非

洲裔候選人則在初選中被淘汰。



無論吳彌和埃塞比．喬治誰最後勝出，波士頓都會出現第一位非白人女市長，而促成此舉的

人則是愛爾蘭裔原市長馬蒂．沃爾什（Ｍａｒｔｉｎ Ｊｏｓｅｐｈ Ｗａｌｓｈ）。沃爾什今

年年初辭職，前往華盛頓擔任拜登政府的勞工部長，非洲裔市議會女議長金．珍妮（Ｋｉｍ Ｊ

ａｎｅｙ）隨後出任代理市長。在初選中珍妮得票排在第四位，落選後她轉為支持吳彌。按照目

前多項民調的預測，吳彌勝算機會較大。



＊「進步派」與「溫和派」之爭＊



雖然吳彌與埃塞比．喬治都是民主黨候選人，兩人也都是波士頓市議會不分選區的議員，但

兩人的政策主張略有不同。外界普遍將吳彌標籤為「進步派」（ｐｒｏｇｒｅｓｓｉｖｅ），而

埃塞比．喬治則被視為「溫和派」（ｍｏｄｅｒａｔｅ）。讀法律出身的吳彌出生在芝加哥，考

入哈佛大學才來到波士頓。她曾在波士頓唐人街做義工，後來走上從政之路的啟蒙導師正是她的

法學院老師伊麗莎白．沃倫（Ｅｌｉｔｈａｂｅｔｈ Ｗａｒｒｅｎ）。沃倫是聯邦參議員，去

年曾參選美國總統，被視為民主黨內進步派代表人物。吳彌在競選中提出的執政理念包括加強環

境控制（綠色經濟政策）、擴大住房平等（恢復租金管制）、增加社會福利（全市公交免費），

這些主張比較受波士頓年輕人支持，也是民主黨「進步派」較有代表性的政策訴求。



埃塞比．喬治曾是一名高中教師，她為自己設計的形象是生於斯長於斯的波士頓本地人的代

表。她在發表競選講話時，有意加重波士頓口音，同時盡量把吳彌標籤成「離地的」外來人，即

只有抽象理念但不如她這樣的本地人懂得怎樣治理城市。她關注教育問題和社會治安問題，得到

較多白人選民特別是警察和消防員等愛爾蘭裔選民的支持。雖然她父親是穆斯林，但她在母親影

響下篤信天主教，因此在波士頓這個天主教大本營能遇到很多「知音」。埃塞比．喬治目前的另

一個策略是爭取波士頓非洲裔選民的支持，因為在初選中兩位非洲裔女候選人的「內鬥」分散了

票源，結果兩人都只得到大約２０％的選票，最終一起被淘汰，非裔選民對此極度失望。埃塞比

．喬治想用自己關注的議題和「本地人」身份來爭取到非洲裔居民的選票。



＊「波士頓之戰」的指標意義＊



波士頓的華裔人口並不太多，對選舉影響不大，但當地華人非常支持吳彌。她的個人奮鬥史

早已在當地華裔社區家喻戶曉，鼓舞著華裔新一代。美國的中文媒體（包括社交媒體）都對她競

選市長非常重視，大量報道她的成長過程和從政經驗，包括以學霸的成績考入哈佛大學，後來又

帶著生病的母親和未成年的妹妹到波士頓，一邊在哈佛法學院讀書一邊在外面賺錢養家。她靠挨

家挨戶敲門拉票這種傳統的「零售式競選」逐漸打響了知名度，不僅當選市議員，而且還成為市

長候選人，這樣精彩的人生故事讓很多華裔後代為之驕傲。



但美國的英語主流傳媒則更多關注吳彌若能當選，將給美國政壇的「進步派」勢力帶來多大

的動力，特別是「進步派」在大城市的勝利能否影響日後美國政壇的力量對比。在過去的幾年中

，美國的貧富懸殊日益嚴重，特朗普執政期間的自私反智言行令社會進一步分化，處在天秤另一

頭的「進步派」勢力有了一定的增長，在美國國會也有了更大的話語權（「進步派」議員人數增

多），但在地方上還沒有見到明顯的收穫。如果吳彌當選，她將有機會成為全美知名的「進步派

」代表人物，有助推動「進步派」在其它地區佔領政治舞台。過去幾個月，「進步派」頭面人物

已多次到波士頓為吳彌站台拉票，當中自然包括她的恩師沃倫。對沃倫來說，這既是公事也是私

事，除了信仰和理念，還有多年的師生之情，說到底，有甚麼能比看到自己的學生功成名就更讓

老師感到欣慰和驕傲？《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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