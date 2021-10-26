《鍾之日記》中美各表關切，內房拖累魚缸

《鍾之日記》１０月２６日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴今早應約和美國財政部長耶倫舉行視像通

話。中方表達了對美國取消加徵關稅和制裁、公平對待中國企業等問題的關切，又指雙方同意繼

續保持溝通。而美方由財政部發表聲明亦沒有詳細說明通話內容，只表示耶倫在對話中坦率地提

出了「關切的問題」。美方稱，雙方討論包括中美宏觀經濟和金融發展，認為兩國的發展對全球

經濟有重要影響。

中美對話未見實質進展或關係回暖跡象，滬深股市半日保持窄幅上升，而房地產稅消息導致

多個板塊午後跌幅擴大，滬綜指午後倒跌，全日收跌０﹒３４％，報３５９７﹒６４點，失守三

千六，深成指跌０﹒３％，創業板指跌０﹒３３％。人民銀行今日進行的２０００億元人民幣７

天期逆回購，連續第二日放水１９００億元人民幣。兩市全日成交１０８２４億元人民幣，按日

增加６﹒７％，是９月２７日以來新高。



＊恒指二萬六復得＊



隔晚美股道指與標普再創新高，但市場關注本港上市企業即將公布第三季業績，港股高開低

走，在兩萬六關爭持。恒指高開１０２點，報２６２３４，創９月８日後新高，但大市已無力再

上，更升勢不保，一度倒跌１３８點，低見２５９９３，但兩萬六支持韌，大市跌勢略收歛，Ａ

股午後表現走樣，港股亦跌穿上午低位，最多跌２２６點，見２５９０５點全日低，尾段喘穩重

上兩萬六。恒指收報２６０３８點，跌９３點或０﹒４％。大市成交額１１３９﹒８９億元。



＊房地產稅仍一團迷霧，地產股繼續跌＊



房地產稅消息持續發酵，試點範圍以及具體稅率還未公布，猜測的聲音絡繹不絕，中信證券

預測全國房地產稅收入範圍在３８０億元至５６００億元人民幣，遭外界吐槽預估上下差太大，

失去參考性。大和發表研究報告指，房地產稅改革試點似乎會擴展至上海和重慶以外更多城市，

目的旨在遏制炒房和改善國家稅制，但預料對樓市的實質影響短期內不會持續，相信中央無意令

樓市過份走弱，及將徵稅標準訂得過於嚴苛。該行維持對中國房地產行業「中性」的評級以及偏

向選擇具防守性和財政穩健的房企。

內房股接力走低，融創（０１９１８）瀉７﹒４％，潤地（０１１０９）挫６﹒７％，碧桂

園（０２００７）跌４﹒３％，中海外（００６８８）跌３﹒４％，深陷債務泥潭的中國恒大

（０３３３３）跌４﹒１％。

另外，當代置業（０１１０７）成為最新一家出現債務違約的內地發展商，目前停牌。

地產行業受挫會影響下游產業發展，國美零售（００４９３）跌３﹒６％，ＴＣＬ電子

（０１０７０）跌１﹒８％，海信（００９２１）跌１﹒１％，創維（００７５１）軟０﹒８％

。



＊Ｔｅｓｌａ突破１０００美元，電動車股跑出＊



特斯拉（Ｔｅｓｌａ）隔晚爆升１２﹒７％，股價升逾１０００美元，市值突破１萬億美元

（７﹒８萬億港元），帶挈電動車股炒上。本身已有「中國版Ｔｅｓｌａ」之稱的比亞迪

（０１２１１）疊加自身利好消息，包括分拆半導體業務至深圳創業板上市獲港交所同意、電池

據報下月起加價至少兩成等，刺激股價連續第三個交易日創新高，收升２﹒８％，報３１１﹒４

元。理想汽車（０２０１５）再創本港上市新高，急揚５﹒５％；小鵬（０９８６８）急升８﹒

７％；長汽（０２３３３）跌２﹒１％，吉利（００１７５）升０﹒４％。特斯拉產業務鏈也炒

高，力勁科技（００５５８）爆升８％；贛鋒（０１７７２）升０﹒１％。

電動車股做好同時帶動Ｔｅｓｌａ產業鏈亦做好，力勁科技（００５５８）升１６﹒４％，

贛鋒（０１７７２）升０﹒１％。

比亞迪昨晚公告，收到港交所的批覆函，分拆比亞迪半導體到深圳上市獲港交所同意；港交

所並同意豁免公司向股東提供保證配額。比亞迪早於今年６月決定分拆比亞迪半導體上市，集團

相信，分拆將進一步提升多渠道融資能力和品牌效應，通過加強資源整合能力和產品研發能力形

成可持續競爭優勢，比亞迪及半導體業務的估值將得以提升。

另外，今早亦有傳電池加價的消息。據內地媒體報道，今早網傳一份比亞迪電池價格上調聯

絡函。該函顯示，由於市場變化及限電限產影響，鋰電池原材料價格按年不斷上漲。





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