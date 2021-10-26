【北交所】中證協就北交所股票承銷規範徵求意見

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》中國證券業協會２５日就《股票公開發行

並在北京證券交易所上市承銷規範》向券商徵求意見，券商需於２７日前提交反饋意見。中證協

在起草說明中表示，《北交所承銷規範》一是突出重點，二是精簡條款。券商需於１０月２７日

前提交反饋意見。

中證協表示，《北交所承銷規範》規定，股票公開發行並在北交所上市的，可以向戰略投資

者配售股票。主承銷商應當對戰略投資者的選擇標準、配售資格以及是否存在相關法律法規、監

管規定及自律規則規定的禁止性情形進行核查、出具專項核查文件並公開披露，除要求發行人出

具相關承諾函外，還應要求戰略投資者就以下事項出具承諾函：其為本次配售股票的實際持有人

，不存在受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰略配售的情形（符合戰略配售條件的證

券投資基金等主體除外）；其資金來源為自有資金（符合戰略配售條件的證券投資基金等主體除

外），且符合該資金的投資方向；不通過任何形式在限售期內轉讓所持有本次配售的股票；與發

行人或其他利益關系人之間不存在輸送不正當利益的行為。



＊主承銷商應當公開披露對戰略投資者的專項核查文件＊



《北交所承銷規範》將投資價值研究報告的撰寫要求與科創板、創業板進行統一；規定競價

發行方式下，發行人和主承銷商應當採用互聯網等方式進行公開路演推介，並公開披露投資價值

研究報告。股票公開發行並在北交所上市採用詢價方式的，主承銷商應當於招股意向書刊登後的

當日向網下投資者和戰略投資者提供投資價值研究報告，但不得以任何形式公開披露或變相公開

投資價值研究報告或其內容，中國證監會及北交所另有規定的除外。採用競價方式發行的，主承

銷商應當公開披露投資價值研究報告。投資價值研究報告應當對影響發行人投資價值的因素進行

全面、客觀、公允的分析，並應當符合發行人特點及所處市場定位。分析內容應當符合《註冊製

下首次公開發行股票承銷規範》及其附件中的相關規定。

