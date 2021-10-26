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26/10/2021 09:28

【新冠肺炎】全國昨日新增２９宗本地確診，內蒙古１６宗北京３宗

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國家衛健委公布，昨日（２５日）全國報告新增確診４３宗新
型冠狀病毒肺炎病例，包括１４宗境外輸入病例，包括４宗由無症狀感染者轉為確診病例（河南
２宗，廣東１宗，四川１宗）；本土病例２９宗（內蒙古１６宗，其中阿拉善盟１５宗、鄂爾多
斯市１宗；甘肅６宗，均在蘭州市；北京３宗，均在昌平區；寧夏３宗，其中銀川市１宗、吳忠
市１宗、中衛市１宗；山東１宗，在日照市），寧夏有２宗由無症狀感染者轉為確診病例。此外
，新增無症狀感染２６宗。昨日無新增死亡病例，新增１宗疑似病例；新增治癒出院１３宗。

＊北京嚴格出京審批＊

　　內地疫情持續，北京新增３宗京外關聯本地確診病例，全部來自昌平區，另有１宗無症狀感
染。北京加強防控措施，在京人員非必要不出京，來自疫情地區人員限制到京，暫停跨省旅遊及
出入境旅遊，押後舉行北京馬拉松，棋牌室、麻將館等暫停營業，所有景區、博物館及戲院等最
多容納７５％入場人士。
　　據?蒙古自治區衛健委消息，１０月２５日７時至１０月２６日８時，?蒙古自治區報告無
新增疑似病例和無症狀感染者，新增本土確診病例３６宗（鄂爾多斯市伊金霍洛旗１宗，阿拉善
盟額濟納旗３５宗）。
　　截至２５日２４時，全國累計確診病例最新數字為９６８４０宗，累計死亡人數維持
４６３６人；現有確診病例５７３宗；累計治癒出院病例９１６０１宗。目前尚在醫學觀察
３８４名無症狀感染者，其中３５人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例９５２１宗，累計治癒出院病例９１３５宗。現有確診病例３８６宗
，３宗疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２８７８０宗。其中，香港１２３２７宗（１２０２３人
出院，２１３人死）；澳門７７宗（６６人出院）；台灣１６３７６宗（１３７４２人出院，
８４７死）。（ｃａ）

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