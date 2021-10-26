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26/10/2021 08:42

【阿富汗局勢】王毅：冀阿塔政府開放包容，與恐怖組織劃清界限

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國務委員兼外長王毅，在卡塔爾多哈與阿富汗臨時政府代理副
總理巴拉達爾會面。王毅表示，阿富汗正處於由亂轉治的關鍵階段，面臨人道、經濟、反恐、治
理四重挑戰，需要國際社會更多理解支持去克服困難，亦希望塔利班政府進一步展現開放包容，
團結各民族、各派別，切實保護婦女兒童權益，奉行睦鄰友好政策。

＊阿富汗：奉行對華友好政策是堅定選擇＊

　　王毅說，中方從不干涉阿富汗內政，從不謀取私利，從不謀求勢力範圍，敦促美國和西方解
除制裁，呼籲各方理性務實同塔利班接觸，助力阿富汗走上良性發展道路。王毅同時敦促阿富汗
徹底同「東伊運」等一切恐怖組織劃清界限，採取有效措施堅決予以打擊。
　　巴拉達爾強調，奉行對華友好政策是阿富汗堅定選擇，希望加強各領域對華合作，又指高度
重視中方的安全關切，將堅決履行承諾，決不允許任何人、任何勢力，利用阿富汗領土做危害中
國的事。
　　中國外交部發言人汪文斌此前宣布，應卡塔爾副首相兼外交大臣穆罕默德邀請，國務委員兼
外長王毅將於１０月２５日至２６日訪問卡塔爾。在多哈期間，王毅國務委員將會見阿富汗塔利
班臨時政府代表團。（ｊｔ）

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