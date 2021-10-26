【新冠疫苗】「加強針」開打，珠海優先為３類人士接種第三針疫苗

《經濟通通訊社２６日專訊》內地疫情復燃，珠海市公布，將優先為３類人接種第三針加強
劑新冠疫苗，包括高風險人群，即是邊境口岸工作人員、跨境司機、粵澳跨境務工等；保障社會
基本運行的崗位人員，例如公安、消防、水電煤相關人員等；以及６０歲以上人士。
若果接種者是以同一款疫苗打首兩針，原則上可以使用同款疫苗，作為加強劑；至於首兩針
有「溝針」的人士，就會優先使用與第二劑疫苗藥廠相同的加強劑。（ｊｔ）
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