【解決電荒】工行擬未來五年為能源領域提供３萬億元意向性融資

《經濟通通訊社２６日專訊》國家能源局周一（２５日）與工商銀行（０１３９８）（滬：
６０１３９８）簽署戰略合作協議，未來五年工行將為能源領域提供３萬億元人民幣的意向性融
資支持。能源局表示，雙方簽署的協議將對今冬明春能源保供企業優先給予政策資金服務等多項
支持，助力增產增工。（ｗｌ）
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