【聚焦人幣】ＢＩＳ：９月人幣實際有效匯率轉升，創半年新高

《經濟通通訊社２６日專訊》國際清算銀行（ＢＩＳ）最新公布，９月人民幣實際有效匯率

指數升０﹒１２％至１２７﹒８７，創６個月新高，上月修正後為降０﹒０１％。９月人民幣名

義有效匯率指數升０﹒３３％至１２３﹒７，創６８個月新高，上月修正後為升０﹒２０％。

根據ＢＩＳ公布的數據統計，今年實際有效匯率累計漲１﹒２％，名義有效匯率則累計漲３

﹒９１％。（ｗｌ）

