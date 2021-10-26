【人行操作】人行續２０００億逆回購，淨投放１９００億元

《經濟通通訊社２６日專訊》為對沖稅期高峰、政府債券發行繳款等因素的影響，維護銀行

體系流動性合理充裕，人民銀行公布，今日進行的２０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購

，中標利率持平２﹒２％。

公開市場今日有１００億元逆回購到期，即今日淨投放１９００億元，連續第二日放水

１９００億元。（ｃａ）

