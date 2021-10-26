【質押羅生門】民企存款遭疑似國企質押，渤海銀行曝重大合規風險

《經濟通通訊社記者楊英傑２６日報道》銀行保障用戶存款是天經地義，也是一個國家維護

金融安全的底線，不過近日內地竟曝出大型企業存款被挪用作擔保的荒謬事件。內媒日前報道，

內地知名醫藥民企濟民可信兩家子公司總計２８億元（人民幣．下同）的存款，遭渤海銀行

（０９６６８）南京分行無故質押，為一家第三方企業提供貸款擔保，結果對方企業出現債務違

約，導致濟民可信４﹒５億元存款遭銀行劃扣。目前無錫警方已經就事件立案調查。

值得留意的是，獲擔保的企業名為華業石化，內地工商資料顯示其由中石油集團通過華昌置

業全資持有，屬於國企背景。中石油集團在今年９月２６日發布一則聲明，稱華昌置業發現不法

分子冒用公司名義虛假註冊了華之業能源等三家公司，而華之業能源就是華業石化的控股股東，

不過濟民可信早在今年８月已發現存款被無故質押，換言之中石油集團在事件曝光一個月後，才

發聲明否認和華業石化有聯繫。

渤海銀行在媒體報道後發聲明指，已就有關事項向公安機關報案，昨日（２５日）盤後再於

港交所發公告重申已經報警，並強調該行將維護客戶合法權益，保證客戶資金安全。



＊濟民可信：渤海銀行無立即報案，曾誘導集團同意質押＊



渤海銀行的回應並未能讓當事人滿意，原因相當明顯：濟民可信在８月１９日意外得悉存款

遭抵押，和渤海銀行幾番交涉都沒有結果，而就在兩個月後媒體報道事件，該行才公開表示已經

向警方報案。在渤海銀行回應後，濟民可信在微信公眾號上質問，集團財務人員得悉事件後，渤

海銀行為何不即刻報警，甚至在數日後強行劃扣集團存款？

更可疑的是，有會計事務所今年３月對濟民可信的子公司進行例行調查，渤海銀行當時回覆

指有關公司存款不存在凍結、擔保或其他使用限制，但該行營業部總經理在交涉期間承認，有關

存款在存入後數天內即遭質押，濟民可信質疑渤海銀行人員作出了虛假陳述。

濟民可信公開了多段和渤海銀行南京分行及華業石化交涉的音頻片段，一名男子表示，希望

集團能把這筆質押「給他做完」，作為彌補過錯的「解決方法」，濟民可信指該男子是渤海銀行

南京分行的營業部總經理助理管鵬程。濟民可信指出，既然是不當質押，渤海銀行不但沒有向華

業石化追究責任，還主動為對方彌補過錯，質問渤海銀行和華業石化究竟是甚麼關係。

濟民可信在文中結尾寫道，「追尋真相路遙且難，但我們始終相信，在陽光之下，真相必然

會跟隨公平和正義而到來」。

