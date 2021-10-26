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26/10/2021 17:15

【低碳變革】國務院發碳達峰行動方案，全面推進風電、太陽能發展

　　《經濟通通訊社２６日專訊》國務院印發２０３０年前碳達峰行動方案，目標到２０２５年
，非化石能源消費比重達到２０％左右，單位國內生產總值能源消耗比２０２０年下降１３﹒５
％，單位國內生產總值二氧化碳排放比２０２０年下降１８％，為實現碳達峰奠定堅實基礎。

＊２０３０年風電、太陽能發電總裝機１２億千瓦以上＊

　　《方案》提出，全面推進風電、太陽能發電大規模開發和高質量發展，堅持集中式與分佈式
並舉，加快建設風電和光伏發電基地。加快智能光伏產業創新升級和特色應用，創新「光伏＋」
模式，推進光伏發電多元布局。堅持陸海並重，推動風電協調快速發展，完善海上風電產業鏈，
鼓勵建設海上風電基地。
　　積極發展太陽能光熱發電，推動建立光熱發電與光伏發電、風電互補調節的風光熱綜合可再
生能源發電基地。因地制宜發展生物質發電、生物質能清潔供暖和生物天然氣。探索深化地熱能
以及波浪能、潮流能、溫差能等海洋新能源開發利用。進一步完善可再生能源電力消納保障機制
。到２０３０年，風電、太陽能發電總裝機容量達到１２億千瓦以上。

＊嚴格合理控制煤炭消費增長，「十五五」時期逐步減少＊

　　與此同時，推進煤炭消費替代和轉型升級。加快煤炭減量步伐，「十四五」時期嚴格合理控
制煤炭消費增長，「十五五」時期逐步減少。嚴格控制新增煤電項目，新建機組煤耗標準達到國
際先進水平，有序淘汰煤電落後產能，加快現役機組節能升級和靈活性改造，積極推進供熱改造
，推動煤電向基礎保障性和系統調節性電源並重轉型。
　　嚴控跨區外送可再生能源電力配套煤電規模，新建通道可再生能源電量比例原則上不低於
５０％。推動重點用煤行業減煤限煤。大力推動煤炭清潔利用，合理劃定禁止散燒區域，多措並
舉、積極有序推進散煤替代，逐步減少直至禁止煤炭散燒。（ｗｌ）

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