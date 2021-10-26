【低碳變革】國務院：積極發展「新能源＋儲能」，大力推新能源車

《經濟通通訊社２６日專訊》國務院印發２０３０年前碳達峰行動方案提及，積極發展「新

能源＋儲能」、源網荷儲一體化和多能互補，支持分布式新能源合理配置儲能系統。制定新一輪

抽水蓄能電站中長期發展規劃，完善促進抽水蓄能發展的政策機制。加快新型儲能示範推廣應用

。深化電力體制改革，加快構建全國統一電力市場體系。

到２０２５年，新型儲能裝機容量達到３０００萬千瓦以上。到２０３０年，抽水蓄能電站

裝機容量達到１﹒２億千瓦左右，省級電網基本具備５％以上的尖峰負荷響應能力。



＊２０３０年新增新能源、清潔能源交通工具比例達４０％左右＊



《方案》還指，大力推廣新能源汽車，逐步降低傳統燃油汽車在新車產銷和汽車保有量中的

佔比，推動城市公共服務車輛電動化替代，推廣電力、氫燃料、液化天然氣動力重型貨運車輛。

提升鐵路系統電氣化水平。加快老舊船舶更新改造，發展電動、液化天然氣動力船舶，深入推進

船舶靠港使用岸電，因地制宜開展沿海、內河綠色智能船舶示範應用。提升機場運行電動化智能

化水平，發展新能源航空器。

到２０３０年，當年新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例達到４０％左右，營運交通

工具單位換算周轉量碳排放強度比２０２０年下降９﹒５％左右，國家鐵路單位換算周轉量綜合

能耗比２０２０年下降１０％。陸路交通運輸石油消費力爭２０３０年前達到峰值。



＊支持符合條件的綠色企業上市融資＊



金融支持方面，建立健全有利於綠色低碳發展的稅收政策體系，落實和完善節能節水、資源

綜合利用等稅收優惠政策，更好發揮稅收對市場主體綠色低碳發展的促進作用。完善綠色電價政

策，健全居民階梯電價制度和分時電價政策，探索建立分時電價動態調整機制。

拓展綠色債券市場的深度和廣度，支持符合條件的綠色企業上市融資、掛牌融資和再融資。

研究設立國家低碳轉型基金，支持傳統產業和資源富集地區綠色轉型。鼓勵社會資本以市場化方

式設立綠色低碳產業投資基金。（ｗｌ）

