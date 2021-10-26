【大國博弈】外交部：美方做法令人質疑核潛艇南海撞擊事件真相

《經濟通通訊社２６日專訊》美國軍事網站Ｔｈｅ Ｄｒｉｖｅ「戰爭地帶」專欄近日發表

文章，披露一張衞星圖片顯示，此前在南海與不明物體發生撞擊的美國海軍核潛艇，目前停靠在

關島碼頭，或在進行評估和維修。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方已經多次對有關事件表示嚴重關切，要求美方作出

澄清。然而直到今天，所看到的也只有美國軍方拖延許久才發表的語焉不詳的簡短聲明，以及美

方通過消息人士證實的出事地點在南海。這種不負責任、遮遮掩掩的做法，讓地區國家和國際社

會不得不質疑事件的真相和美方的意圖。

趙立堅指出，長期以來，美方打著「航行自由」的旗號，在南海興風作浪，對地區和平穩定

構成嚴重威脅和重大風險。他指出，美方作為當事方有責任、有義務詳細說明事件相關情況，回

應地區國家和國際社會的關切疑慮。

趙立堅強調，南海是地區國家共同的家園，不應成為美國謀求地緣政治私利的狩獵場。美方

頻繁並大規模派遣軍艦、軍機到南海滋事挑釁，炫耀武力，破壞南海航行自由，威脅中國等國主

權安全。美國是南海軍事化最大推手，美方應改弦更張，停止上述錯誤行徑，為南海和平穩定發

揮正面積極作用。（ｃａ）

