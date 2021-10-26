《匯市縱橫－蕭啟洪》覺醒、超越

《匯市縱橫》一葉知秋是指當大家看到樹葉由綠變黃或紅便知道秋天已然來到。轉眼到了黃

葉開始掉落後，我們便知道秋天已深。上周末（２３日）秋天最後一個節氣「霜降」已悄然而至

。農曆２４節氣中霜降含有步入深秋，開始降霜的意思。在霜降時節，秋風颯颯，天氣寒冷乾燥

，需注意保濕及保暖！恰恰周末本港溫度急降至１８度，又適逢季候風影響，剛巧應了這個節令

！筆者不禁深深嘆服前人的神機妙算！



秋深後將迎來嚴冬，冬天的寒冷是難熬的，也是一年的盡頭，因此我們總想嚴冬快快過去並

進入新的一年，新的希望！年復一年，歲月便在春去秋來的迴轉中過去。讀者又對多少個春天抱

著過希望呢？又熬過了多少個艱難的冬天，度過了多少個令你難忘又浪漫的秋天？又為多少個盛

夏流下過沸騰的汗水呢？２０２１年新冠變種病毒肆虐，但大部分西方國家在疫苗的廣泛推動下

，已採取「與病毒共存」的策略，除非出現殺傷力更大的變種，經濟進一步開放可期！那明年是

否全面復甦的一年呢？



世事往往脫不了循環。春夏秋冬如是，生老病死如是，疫情變化如是，經濟周期也如是。經

濟學家把經濟周期分為繁榮、衰退、蕭條及復甦等４個階段。為何出現這個循環，眾說紛紜，有

貨幣理論、消費理論，政治理論，甚或有說是太陽黑子相關。筆者不想在這深入探究其原因，但

分享一下一些觀察。在美國的資本主義經濟，一直以來經濟擴張與收縮定期交替發生。根據美國

國家經濟研究局數據，自１８５４年至今平均經濟周期（從一個經濟低谷經復甦、繁榮、衰退、

蕭條，到達另一個低谷）為５８個月。即接近５年一個周期。當中，收縮期（衰退及蕭條）平均

為１７個月，即約１年半，擴張期（復甦及繁榮）平均為４１個月。即約３年半。這裡可以看到

收縮期比增長期短，相差２﹒４倍，這樣說還是好日子比壞日子要長。



再仔細看數據，１９世紀經濟周期為平均５０個月，即約４年左右。當中，收縮期平均為

２３個月而擴張期為２７個月，只相差４個月。２０世紀經濟周期平均為５８個月，即接近５年

，當中收縮期為１５個月而擴張期為３９個月，相差２年。進入２０世紀，經濟周期長了，難過

的日子短了而好日子長了！２１世紀至今，數據更令人鼓舞。經濟周期平均為１１０個月，即超

過９年。收縮期平均９個月而擴張期平均大幅上升至１０７個月，相差居然有８年之多。這對於

美國新生代不是一個很好的情景嗎！



＊經濟不死＊



這裡筆者突然想到佛家的輪迴之說。輪迴又稱流轉、輪轉、生死輪迴，意思是眾生死亡後，

靈魂又輪迴重新投胎成為另一個人，像車輪一樣轉動不停，循環不息。筆者不是一個佛教徒，也

不是道人迷信，只想借佛家的輪迴之說來說明輪迴皆苦之義。而一眾經濟學家似乎都認同此說，

並希望找出經濟長久繁榮擺脫循環之法！



回頭再看美國經濟周期，２１世紀的３次觸底為２００１年１１月、２００９年６月及

２０２０年４月。這三次主要的經濟下行主要為９１１恐襲及科網股爆破（２０００－２００１

年）、雷曼事件（２００７年）與及新冠疫情（２０２０年）所致。而當時美國政府採取了貨幣

寬鬆措施令美國貨幣供應在這３個時點上增量跳升。當中包括量化寬鬆。貨幣寬鬆與經濟周期延

長這兩個事件發生的巧合令人聯想到貨幣超發應為經濟上升的推手。



若然貨幣超額供應會推動經濟不死的神話，那我們是否已經找到令經濟增長不死的靈丹妙藥

呢？若沒有新冠疫情，我們是否可以保持經濟增長直到永遠呢？但傳統的經濟學告訴我們，當貨

幣供應超量的時候，必引起通貨膨脹，而貨幣供應若不及時正常化，惡性通脹勢必捲土重來令經

濟受到衝擊。這２０年來美國的通脹率及日本的經驗把市場對於通脹的戒心抹掉了，並相信以為

經濟長期繁榮超越循環找到了法門。



其實佛家中也有說如何超越輪迴，首先要明白輪迴的原因，即醒覺。凡夫所以有輪迴的現象

，是由於業力的牽引。業力的善惡輕重不同，果報有種種的差異。需以精進火焰，燒盡愛欲薪柴

；以般若光明，照破黑業無明；持智慧利劍，斬斷輪迴鎖鍊！雖然筆者並不知道佛家的那套管不

管用，但在環球疫情導致供應鏈的窒礙，復甦勢頭加上綠色經濟不斷推高源材料價格令通脹憂慮

揮之不去，相信美國經濟要超越輪迴之苦確實並不容易！



＊本周策略＊



澳元：上周建議於０﹒７５２０水平沽出澳元兌美元已成交，目標０﹒７３２０，止蝕０﹒

７６５０。



歐元：本周建議候低於１﹒１５６０水平買入歐元兌美元，目標１﹒１７６０，止蝕１﹒

１４００。



加元：本周建議候低於１﹒２３２０水平買入美元兌加元，目標１﹒２５２０，止蝕１﹒

２２００。



《招商永隆銀行司庫 蕭啟洪》



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