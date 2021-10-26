《投資筆記－黃子燊》內房債市危機過去了嗎？

《投資筆記》在中資美元債市場中，近期最為引人關注的無疑是內房風波。事件遠因起於華

融（０２７９９）事件當日打破了「大到不能倒」的信仰及國內房地產政策的轉變，近因則是發

酵於恒大（０３３３３）資金鏈斷裂，高潮在於花樣年（０１７７７）意外違約。花樣年意外違

約後的兩周，內房債價基本上像是自由落體，孳息率動輒３０％起跳，直到上周四（１４日）開

始，債價才開始慢慢修復。那到底而有關內房危機已過去了沒有呢？先說結論，我們覺得在中期

內（以九個月至一年作為時間框架），內房的最壞時間已過，而行業的中長期走向（以三至五年

作時間框架）如何，則需要慢慢觀察。



＊內房債市危機原因來自政策＊



首先，為何我們認為中短期最壞情況已過呢？原因是國內房地產政策開始轉向，正步向放鬆

，而相信基於經濟上及政治上的考慮，短期內不會再次收緊。此次內房危機如此嚴重，最核心原

因是和政策有關－國內政府嚴格執行「三條紅線」、「房住不炒」，一方面壓緊內房資金鏈，另

一方面收緊按揭審批並加長審批按揭時間，同時在部份區域出台指導價格，這導致：



（ｉ）由於按揭審批收緊，市民買房難度增加，內房發展商去貨速度有所減慢；

（ｉｉ）由於部份省市出台指導價格，而指導價格又低於市場價格，令房價上升預期減弱，進一

步削弱了市民買樓的意欲，並再減弱了內房的去貨速度；

（ｉｉｉ）由於「三條紅線」，及國內政府壓制內房融資，令普遍內房資金鍊緊張，加上下半年

發生恒大危機，令市民更加擔心內房一旦資金鏈斷裂，內房可能出現交付問題，有買房需要者亦

會暫時按兵不動，再進一步減弱了內房的去貨速度；

（ｉｖ）由於上述的種種基本面轉變，加上爆發了恒大危機，令市場擔心內房企業的償付能力，

債權人更不願意為內房融資，令債息抽高，內房行業的資金鏈因而更緊；



而（ｉｖ）的情況又會進一步加劇（ｉｉｉ）的發生，造成一個令事情不斷惡化的自我加強

循環，這便是為何９月內房合約銷售急跌，及１０月上半個月債息急升的原因。而由於整件事情

的核心原因是由政策所導致，故此如果政策沒有轉變，這個自我加強循環是不會停止的。故此，

此次內房危機要過去，最核心是政策需要有所改變，而觀乎近期的資訊，我們認為政策已經迎來

了轉捩點。



＊政策周期已來到轉捩點＊



首先，在政策定調方面，人民銀行在９月底進行的貨幣政策委員會例會上，罕有地提及房地

產，並表明「維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益」的方針，這在高層次表

明了人行不希望金融體系對內房斷貸；其後，１０月９日，哈爾濱住建局推出了利好當地樓市的

「哈十六條」，雖然並非全國通行，但最少有省市能推出較為利好房市的政策，證明中央壓制房

市的力度有所下降；而在１０月１５日，住建部和國內頭部房企開會，估計會上房企已將近期經

營困難情況反映，政策再收緊的可能性有所減低；同日，亦傳出按揭審批將會放鬆的消息；到近

日，國務院副總理劉鶴，及人民銀行副行長潘功勝，分別指出內房行業「合理的資金需求正在得

到滿足」，及「在金融管理部門的預期引導下，金融機構和金融市場風險偏好過度收縮的行為逐

步得以矯正，融資行為和金融市場價格正逐步恢復正常」。這反映了針對內房發展商的政策正在

放鬆，最少融資端得以鬆綁，而融資端的轉好及政策放鬆的預期，會重新提振購房者的信心（不

用擔心買房後有交付問題及慢慢重燃價格上漲的預期），這會令普遍房企的經營面轉好，並能重

新在信貸市場上得到融資避免違約。



我們相信內房行業在融資端現在逐步轉好，接下來只要經營端方面，整體合約銷售數據有觸

底回升的跡象，預料行業情況便會穩定下來，債價亦將對應回升。



另一方面，國內政府剛出台了房地產稅試點政策，或會令部份投資者有所擔心。但就此政策

，我們判斷其短期實質影響有限，但對購房者心理有影響，或會一定程度上影響內房去貨，而具

體影響程度須看接下來數個月的合約銷售數字方能得知。而長遠而言，對地方政府來說，一方面

房地產稅徵收金額預計只是土地出讓金的不足１０％，無法取代土地拍賣的重要性，因此「土地

財政」的依賴慣性將會持續，地價有誘因維持在高位，間接限制了商品房價的下行空間；另一方

面，房地產稅始終是增加了部份人的購房成本（具體哪些人群受影響須待具體政策出台方能判斷

），房價長遠上升動力亦會有所放緩，但就此政策，我們相信對內房行業的影響偏於中長期，而

對短期的信用狀況影響有限，不影響行短期最壞情況已過的觀點。



＊中長期內房將進入青銅時代＊



那中長期我們對內房債的看法又是怎樣呢？就著內房，我們認為其黃金時代在２０１７年已

結束，白銀時代在今年已結束，接下來是進入青銅時代。簡要而言，就是隨著國家政策大方向轉

變，愈來愈著重公平分配，和不鼓勵透過房地產致富（相反，相對鼓勵勞動致富），加上今年的

行動充份顯示其決心，及房地產稅離落實開徵愈來愈近，房地產上漲的預期將會很大程度地受到

壓抑。而由於國內利息相對偏貴，一旦房地產上漲預期有所減弱，居民的購買熱情亦會有所減退

。故此，我們相信國內房市於中長期（以五年作為框架）普遍升幅將會有所放緩，但下跌空間亦

相對有限，即處於平穩發展這趨勢，這無疑對內房發展商經營的能力有更高的要求。



＊信貸及各類資源將集中於體質較佳房企＊



就行業而言，經過今次洗禮後，我們相信內房行業會進一步進入汰弱留強的階段。除了上述

的宏觀原因，令到弱者將難以經營下去之外，在微觀原因方面，不論是信貸提供者或是國內居民

，均會變得更加審慎，簡要而言，只要是體質較弱的房企，融資及去貨均會愈來愈困難 融

資方面，金融機構經歷過此次教訓，將會十分不偏好貸款予體質弱的房企；居民亦會擔心體質偏

弱的房企會有交付問題，因而不買他們的物業，換而言之，資源將會向體質較好、信貸情況較穩

健的企業集中。在我們的角度，碧桂園（０２００７）、世茂（００８１３）、龍光

（０３３８０）、龍湖（００９６０）等固然本來就是偏向穩健的選擇，而對內房，即使再進取

都好，我們的底線是ＢＢ－，即如融創（０１９１８）那一線（融創２０２２年６月１４日到期

的目前孳息率有３０﹒９％），我們認為仍可接受。但如果是如佳兆業（０１６３８）、富力

（０２７７７）那一線的內房，則由於我們偏向保守，而且承擔風險能力有限，會偏向不沾手了

。



另一方面，我們亦一如既往，認為自己只有能力看到未來一年至一年半內房行業的風險，故

此，我們亦只會沾手短年期的內房債了。

《晉裕環球資產管理投資研究部高級投資分析師 黃子燊》



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